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In campo.
13 aprile 2026 alle 00:35

Tyra Grant porta a casa l’ITF del Forte 

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«Sono contentissima di aver vinto qui il mio primo titolo della stagione. Parto da Santa Margherita con questo bel ricordo della vittoria». Tyra Grant saluta così la vittoria nel singolare femminile dell'Itf Combined che rientra nella “Forte Village Tennis Project”, organizzata dall’omonima Sports Academy, col supporto della Regione. Un successo per l'azzurra che arriva al termine di due settimane intense per lei sui campi di Pula. In finale, Grant, accreditata della quarta testa di serie, si è imposta 6-4, 6-2, sulla qualificata ceca Alena Kovackova. L'italiana vede nel primo turno (6-4, 3-6, 6-4 sulla qualificata tedesca Valentina Steiner) la spinta decisiva per arrivare al titolo: «Non è stato facile, sia vedendo il risultato, sia secondo le mie percezioni. Non è facile tornare da un infortunio. Sicuramente la vittoria mi ha dato fiducia». E ora si guarda avanti: «Sono contenta di essere riuscita a coronare questa settimana con una vittoria. Tutte le partite mi hanno dato qualcosa in più. Ho più fiducia per i prossimi tornei e per la stagione su terra, che mi piace sempre molto», chiosa Tyra.

Domina Decimomannu

Due tennisti del Ct Decimomannu si aggiudicano il Super Next Gen Italia sui campi del Gt Generale Rossi di Cagliari. Nel singolare femminile, Aurora Deidda ha regolato 6-2, 6-3 la romana Noemi Sofia Mento, testa di serie numero 1. «Sono contenta soprattutto per il nostro circolo, è un grande onore, abbiamo avuto grandi risultati, ringrazio i miei maestri. Abbiamo giocato una bella finale. Nel secondo set ho avuto un calo, ma sono stata brava a reagire». Nel maschile, Francesco Ceccarelli ha superato 6-0, 6-3 il romano Giacomo Zoccoli, numero 4 del seeding. «Ho vinto un torneo molto importante e giocato con tanti giocatori con cui non avevo mai vinto. Mi ha aiutato anche il pubblico e, soprattutto, il mio maestro. È stata una finale impegnativa, ho sempre cercato di mettere la palla in campo e mi sono piaciuto».

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