Tykha, cambio della guardia nella Virtus 

La Virtus Cagliari aggiunge un altro tassello al roster che prenderà parte alla prossima Serie A2 Femminile con l’ingaggio di Serafyma Tykha, guardia ucraina classe 2006. Cresciuta nel vivaio del Frascati, sarà tesserata come italiana. Giocatrice con esperienza nelle Nazionali giovanili ucraine, abbina tecnica e buon tiro da tre.

Sempre in A2 Femminile, il San Salvatore Selargius conferma per la quinta stagione consecutiva Elena Valenti, ala classe 2004. Cresciuta nella Virtus, ha vinto un titolo regionale U19 e in passato è stata nel giro delle Nazionali giovanili. Nell’ultimo campionato ha messo insieme 12 presenze e 10 punti totali a referto.

Sorpresa argentina

Visita inaspettata ad Alghero: nella mattinata di ieri, al PalaManchia, ha fatto capolino Facundo Campazzo. La stella del Real Madrid e della Nazionale argentina si è allenata nella struttura, con i dirigenti della Pallacanestro Alghero a fare gli onori di casa. ( ro.r. )

