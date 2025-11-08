Tuvixeddu, un parco mai nato 

Quando ci arrivi pensi davvero di aver sbagliato luogo. Non sembra vero. Perché al di là del “giardinetto”, bellissimo e curato (dal Verde pubblico), ci sono cumuli di rovi, di macerie, di rifiuti di ogni genere (per esempio, all’interno delle tombe dell’ex villino Serra, che si incontrano salendo da vico II Sant’Avendrace), di schifezze, di incompiute. Come il centro polifunzionale con straordinaria vista panoramica su Santa Gilla costruito 25 anni fa che doveva servire come ingresso al parco: mai inaugurato, è in stato di abbandono. O il canyon che, tra l’ex acquedotto e altre tombe, è diventato un ricovero per sbandati. Ma la ferita più grande sono le tombe abbandonate, come quelle nascoste dai rovi lungo la sponda di viale Sant’Avendrace e coperte (per presevarle) con fogli di polistirolo. Bentornati a Tuvixeddu, il tesoro archeologico di Cagliari che dall’età punica arriva all’Alto Medioevo, che in qualunque altra parte del mondo sarebbe valorizzato e preso d’assalto da turisti, è uno scandalo senza fine.

Ricchezza trascurata

Premessa: Tuvixeddu, affacciato sullo stagno di Santa Gilla, non è un luogo fra i tanti. Lo stesso nome (“Colle dei piccoli fori”) ricorda che lì sono stati sepolti per secoli e secoli i bisnonni dei cagliaritani di oggi. Tutt’intorno è cresciuta disordinatamente la città. E da almeno 40 anni va avanti una discussione su futuro del quartiere. Tutti sono d’accordo sul fatto che la necropoli vada recuperata. Il problema è nelle scelte. Nel frattempo, oltre l’area del parco incuria e abbandono prendono il sopravvento. Basta scendere nell’area delle vecchie cementerie, che si ricollega al Canyon, per rendersene conto: vecchi materassi, elettrodomestici arrugginiti, spazzatura di ogni genere. Tutto l’orrore di una discarica.

Il Comune

«Non appena abbiamo siglato il Piano di Città - insieme ad Agenzia del Demanio, Regione, Città metropolitana, Università, Autorità portuale - abbiamo ripreso in mano con la Regione l’annosa vicenda legata al contenzioso di Tuvixeddu e ci auguriamo, proprio in virtù di questa collaborazione, di poter valorizzare, in tempi rapidi, anche le altre porzioni di Tuvumannu e Tuvixeddu«, spiega il sindaco Massimo Zedda. «Nel frattempo», aggiunge, «il parco è aperto e visitabile. Stiamo valutando l’apertura del centro polifunzionale, sito nella sommità del colle, in modo da poter promuovere ulteriormente un luogo di straordinaria bellezza. Stiamo lavorando inoltre con la Soprintendenza per la riqualificazione della Torre dei pesci, fronte Sant’Avendrace, anche alle luce degli ultimi ritrovamenti, e delle nuove porte di accesso al parco archeologico».

Critica e dubbi

Risolto il pasticcio della lottizzazione, dopo il ricorso (vinto nel 2011) al Consiglio di Stato, promosso da Mibac, Regione e diverse associazioni contro Comune e proprietari dell’area, i valori paesaggistici e storici sono al sicuro. «Ma sul rilancio dell’area a che punto siamo davvero?», domanda Maria Antonietta Mongiu, componente CdA dei Musei nazionali di Cagliari. «Oggi Tuvixeddu è ridotto malissimo, è un parco che sembra poco più di un giardinetto».

RIPRODUZIONE RISERVATA