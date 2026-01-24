VaiOnline
La denuncia.
25 gennaio 2026 alle 00:26

Tuvixeddu, nel parco regnano incuria e degrado Forza Italia: inaccettabile, il Comune intervenga 

Alcune tombe sono sempre ricoperte di rifiuti. Altre, nascoste dalla vegetazione. Poi strutture incompiute (il centro polifunzionale) e il canyon che continua a essere ricovero di sbandati. Tuvixeddu, il tesoro archeologico di Cagliari che dall’età punica arriva all’Alto Medioevo, che in qualunque altra parte del mondo sarebbe valorizzato e preso d’assalto da turisti, vive sempre nel degrado (e abbandono). «Da circa vent'anni assistiamo a una sostanziale paralisi del sito, col risultato che si sta sottraendo alla cittadinanza e al circuito turistico internazionale un bene di pregio assoluto», tuona Edoardo Tocco (FI) che ha presentato una interrogazione in merito. «La risoluzione della vicenda Tuvixeddu non è più procrastinabile, sia per la tutela del bene archeologico, sia per la necessità di restituire dignità urbana a una fetta consistente della città che attende risposte da oltre due decenni. Per questo motivo», aggiunge, «chiediamo al sindaco quali interventi l’amministrazione ha in serbo per risolvere tempestivamente il problema». ( ma. mad. )

