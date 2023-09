Tuvixeddu, mai più costruzioni 

I nonni fenici dei cagliaritani, sepolti nelle loro grotte nel ventre del colle di Tuvixeddu, tacciono. Sopra le loro teste pende da decenni una discussione su futuro del quartiere: un futuro di tutela integrale, non solo nell'immediata vicinanza delle tombe, o uno sviluppo “misto” che garantisca la tutela della necropoli ma anche un sistema di servizi per residenti e turisti che renda vivo il quartiere? Il tema, come detto, spacca Cagliari da anni. Risolto il “’pasticcio” della lottizzazione creato anni fa da Comune e Regione, spetta adesso al Puc che l’amministrazione porterà entro la fine dell’anno in Consiglio decidere il futuro di Tuvixeddu. E, leggendo gli indirizzi di pianificazione del documento preliminare, la strada tracciata sembra la seconda: «Nessuno pensa a nuovi metri cubi per costruire edifici residenziali, però qualche metro cubo per creare servizi e rendere vivo il quartiere, quello sì», dice Giorgio Angius, vicesindaco e assessore all’Urbanistica.

Gli obiettivi

Premessa: Tuvixeddu, affacciato sullo stagno di Santa Gilla, non è un luogo fra i tanti. Lo stesso nome (“Colle dei piccoli fori”) ricorda che lì sono stati sepolti per secoli e secoli i bisnonni dei cagliaritani di oggi. Si tratta infatti della più grande necropoli punica di tutto il Mediterraneo. Tutt’intorno è cresciuta disordinatamente la città; tutta intera la necropoli è inaccessibile. Ancora molte tombe sono abbandonate al degrado. Ora il Comune prova a cambiare marcia. «Il processo di copianificazione tra Regione, Comune, Soprintendenza», dopo l’approvazione del piano paesaggistico regionale nel 2006, «si è concluso solo nel 2018 e suggerisce al Comune di adottare Puc molto restrittivo su Tuvixeddu», spiega Angius. Per prudenza, di fronte ai ricorsi pendenti, in questi anni né la precedente amministrazione né quella attuale si sono mosse per dare gambe a quel processo. Fino a ora: il piano urbanistico comunale, in adozione nelle prossime settimane, prova a spingersi il più lontano possibile da quella copianificazione proprio con l’obiettivo di creare servizi e rendere vivo il quartiere. Ecco perché l’intento è quello di ridefinire gli accessi al parco archeologico e delle aree di sosta per auto e bus, riqualificare i margini del Parco in corrispondenza di viale Sant’Avendrace, creare servizi per i residenti di Codroipo, per esempio, cioè una zona che si affaccia su area vincolate ma che non hanno nessun legame con l’area archeologica, riqualificare il fronte su via Is Maglias, anche creando servizi di mobilità leggera che permettano di raggiungere il colle.

Da fare

«Meno di un anno fa la superficie del Parco di Tuvixeddu è stata arricchita da nuove aree come ad esempio l’apertura, per la prima volta, del percorso superiore. Si tratta di un sentiero che partendo dal piccolo “teatro verde”, si inerpica sino al belvedere in cima al colle, accanto alla Villa Mulas Mameli», spiega Marcello Polastri, presidente della commissione Patrimonio. «Oltre a consentire l’accesso a nuovi spazi verdi, permette di ammirare lo splendido panorama della Laguna di Santa Gilla sino ad arrivare ai monti di Capoterra. Recentemente è stato aperto anche il percorso inferiore che collega l’ingresso alla “nuova area scavi”, lato Tomba dell’Ureo, che ha consentito da otto mesi l’accrescimento del patrimonio di tombe fenicio-puniche osservabili nella necropoli. Manca ora l’ultimazione di un percorso nella vecchia cava Orofino, ovvero sotto a un imponente arco di roccia e l’apertura del varco sulle scalette di viale Sant’Avendrace. Tragitto che renderà il Parco di Tuvixeddu, dunque l’area verde storico-archeologica, un unicum, non solo per l’esistenza della più importante necropoli fenicio-punica del Mediterraneo, ma per un tragitto lungo ben 3 chilometri di passeggiata». ( ma. mad. )

