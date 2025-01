Tuvixeddu, la strada mai nata diventa una meta per i turisti 

È un po’ come se fosse una forma di turismo non convenzionale. Con tappe sicuramente non contemplate dalle più classiche cartine e lontane anni luce dagli itinerari più popolari tra i visitatori. Così si finisce sottoterra, a esplorare angoli di Cagliari dove il sole non arriva e anche le istituzioni si fermano: oggi come ieri. È il caso del tunnel di Tuvumannu: seicento metri a quattro corsie, dove di auto, in un’era che dura ormai da vent’anni, non se ne sono mai viste.

Oppure ci si ritrova in una delle tante grotte nascoste sotto l’asfalto del centro cittadino, che in passato ha offerto ospitalità e soprattutto riparo dai bombardamenti ai rifugiati della Seconda guerra mondiale, e oggi fa altrettanto con qualche senzatetto che ha deciso di farne la propria residenza non ufficiale.

L’idea turistica

Tour esclusivi, finiti nella pagina Instagram che appartiene a un quarantaduenne di nazionalità mezzo belga e per l’altra metà cinese, che lo dice in un italiano accompagnato da un accento assolutamente indecifrabile: «Voglio far conoscere le bellezze di Cagliari e della Sardegna a tutto il mondo». In mezzo ci scappa pure qualche incompiuta, che comunque è bene conoscere.

Tunnel fantasma

Sulla carta si chiama Urbex, si traduce in esplorazione urbana. In pratica, sono escursioni organizzate in luoghi abbandonati. E in questo senso il tunnel con vista sulle palazzine di via Castelli si presta decisamente allp scopo.

Dal 14 gennaio del 2007 - quando il servizio regionale Tutela del paesaggio sospese i lavori di realizzazione del primo lotto -, il grandioso progetto che - almeno nelle intenzioni - avrebbe dovuto offrire al capoluogo sardo un secondo Asse mediano di scorrimento si è arenato alla fase delle intenzioni (disattese), incastrato tra vincoli e burocrazia che oggi ne fanno l’ emblema del degrado. Eppure c’è chi in quell’ammasso di cemento ha organizzato un’escursione di gruppo. Presente anche il quarantaduenne dell’inizio, David De Clerq, pronipote della fondatrice di Torre delle Stelle.

La storia

È arrivato in città dieci anni fa, si occupa di ospitalità e - manco ambisse a un posto come assessore al Turismo - lo ribadisce più volte, che «la Sardegna non è solo mare e Cagliari ha tanti angoli nascosti che meritano di essere visti e soprattutto valorizzati». Lo meriterebbe anche il tunnel fantasma, emblema dell’abbandono e ferita sanguinante in uno dei punti più panoramici di Cagliari». si chiude la replica.

Le cave

Anche le tantissime cave della zona si prestano: così, elmetto in testa, eccoli i turisti alternativi che si avventurano tra cunicoli ricavati nelle rocce, tra l’oscurità e un passato glorioso di questi angoli della Cagliari che non si vede, a meno che non la si vada a cercare appositamente.

E una volta che si raggiunge l’interno, anche in questo caso si finisce per fare i conti col degrado modernissimo: alcune coperte raccontano di esistenze difficili, una bicicletta, i resti di una chitarra e scritte sulle pareti di vandali dei giorni nostri.

Pagine di una storia meno nobile e meno avvincente che nulla ha a che fare coi tempi andati in cui l’Urbex non esisteva e lì sotto si cercava riparo e salvezza dalle bombe e dalla crudeltà della guerra.

La mappa

Ma di tour, a dire la verità, ce ne sono anche tanti altri, testimonianze dei troppi spazi dimenticati da Dio e da chi avrebbe il potere - oltre che il dovere - di promuovere la città ai suoi visitatori dal resto d’Italia e anche e dall’estero. «Tutti questi sono spazi che meriterebbero molta più attenzione da parte delle istituzioni, e non solo quelli che si trovano sotto terra», osserva David De Clerq. «Basta pensare all’Anfiteatro romano, un gioiello straordinario da mostrare con orgoglio ai turisti, che arriverebbero da tutto il mondo e farebbero la fila, invece di continuare a tenerlo aperto solo in parte e a non restituirgli il decoro che meriterebbe».

