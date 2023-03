Tuvixeddu, il pm chiede il fallimento di Coimpresa 

È naufragata la trattativa tra Regione e società “Nuove iniziative Coimpresa” per attivare un tavolo e provare a raggiungere un accordo che convincesse la Procura a ritirare la richiesta di fallimento dell'azienda del “Gruppo Cualbu”. Ieri mattina, davanti al Tribunale fallimentare, il procuratore aggiunto Guido Pani ha preso atto che la parte pubblica ed il privato non sarebbero riusciti nemmeno ad avviare una trattativa. Per questa ragione, ritenendo la società in una condizione di insolvenza, ha rinnovato la richiesta di fallimento. Ora il collegio presieduto dal giudice Ignazio Tamponi si è riservato di prendere una decisione entro le prossime settimane.

Nei mesi corsi, a seguito del rimpasto nella Giunta regionale, il dialogo tra privati ed ente pubblico avrebbe subito un rallentamento, tanto che la penultima udienza era stata rinviata a ieri per consentire alle parti di riprendere il dialogo. Il tentativo era quello di concretizzare un arbitrato che coinvolgesse anche il Comune, così da stabilire se l’azienda avesse diritto o meno ad un ristoro ed, eventualmente, quantificarne anche l’ammontare.

Nei primi anni Duemila Coimpresa aveva ottenuto l’autorizzazione a realizzare un intervento residenziale a Tuvixeddu, nei pressi di Sant’Avendrace, a ridosso di una delle necropoli puniche più estese del Mediterraneo. Progetto bloccato nel 2006 con l'estensione dei vincoli. Al termine di una serie di arbitrati, la società aveva incamerato 78 milioni di euro, ma poi la Cassazione aveva stabilito che il privato ne restituisse alla Regione 83. Nonostante il titolo esecutivo, quei soldi non sono stati restituiti e gli avvocati regionali hanno fatto scattare alcuni pignoramenti su edifici. Dal canto suo, però, l’impresa rivendica danni per 100 milioni e ha dato vita ad un secondo lodo (da circa 120 milioni) che, però, è stato sospeso. Registrati in bilancio i presunti crediti, la società formalmente avrebbe un attivo di svariate decine di milioni, ma per il pm Pani resterebbe in uno stato di insolvenza e debitrice della Regione degli 80 milioni del primo lodo annullato. Da qui la richiesta di fallimento che ora sarà decisa dai giudici.