Tuvixeddu, fallita la società di Cualbu 

A un anno e mezzo dalla richiesta della Procura, il tribunale ha dichiarato fallita la Nuova Iniziative Coimpresa, la società che nel 2000 avrebbe dovuto realizzare un intervento edilizio e un parco archeologico sul colle di Tuvixeddu in forza di un Accordo di programma siglato con Comune e Regione.

Con una sentenza pubblicata lunedì, i giudici (il presidente Ignazio Tamponi supportato dai colleghi Nicola Caschili e Bruno Malagoli) hanno accolto la tesi del pubblico ministero Guido Pani e in 27 pagine hanno spiegato, sostanzialmente, che la società, già in liquidazione, non vanta alcun credito reale nei confronti della Regione e, dunque, non poteva iscriverlo a bilancio. Per questo risulta insolvente nei confronti dei creditori.

La ricostruzione

Il tribunale doveva accertare proprio se fosse corretto da parte di Nuova Iniziative Coimpresa iscrivere nell’attivo di bilancio il credito di 122.677.701 euro accertato da un lodo arbitrale dell’ottobre del 2020. Per farlo ha ricostruito la vicenda dagli albori, da quell’intesa sottoscritta il 5 settembre di 23 anni fa con Comune, Regione e altri privati proprietari di terreni sul colle che dava il via libera a un progetto di riqualificazione urbana.

L’impresa avvia i lavori ma sei anni dopo, curiosamente nella stessa data, la Regione vara il Piano paesaggistico regionale che prevede per l’area vincoli che rendono incompatibile l’intervento edilizio e tutte le opere connesse. I lavori vengono sospesi e inizia una lunga battaglia giudiziaria che contrappone l’impresa e la Regione. Nel 2011 Consiglio di Stato rigetta definitivamente il ricorso di Nuova Iniziative Coimpresa contro la legittimità delle previsioni contenute nel Ppr.

I lodi arbitrali

Nel frattempo l’azienda avvia un primo lodo arbitrale con il quale chiede il risarcimento dei danni patiti a causa della sospensione dei lavori. La Regione viene condannata a risarcire 77,8 milioni, impugna il provvedimento ma nel 2014 la Corte d’Appello di Roma rigetta la domanda e impone alla Regione di pagare una somma, nel frattempo lievitata a 88,9 milioni. Quattro anni dopo la stessa corte dichiara la nullità parziale del lodo e ridetermina la cifra da corrispondere all’impresa in 1,2 milioni. Dopo l’ennesimo ricorso la Cassazione dichiara la nullità del lodo ma Nuova Iniziative Coimpresa ne avvia un altro e nell’ottobre del 2020 lo vince ottenendo – tra danno emergente e lucro cessante – un risarcimento di 122,6 milioni. La Regione impugna di nuovo la decisione davanti alla corte d’appello di Roma che nel dicembre del 2021 sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento arbitrale.

Nonostante ad oggi i giudici della capitale non abbiano ancora deciso, il tribunale è andato avanti: ritiene che gli arbitri non avessero titolo a decidere sull’interesse legittimo e che le loro argomentazioni – in primis il fatto che il Ppr di per sé costituisca una violazione del diritto a realizzare il programma edilizio – siano prive di fondamento. Insomma, dicono i giudici, «...la società non ha preteso il risarcimento del danno per avere legittimamente confidato sulla legittimità dell’accordo di programma ma perché la Regione con un suo atto amministrativo ne ha impedito la lesione, lamentando la lesione di una posizione che, al di là della definizione formale, ha natura di interesse legittimo». Poi aggiungono: «...l’accordo di programma non è stato annullato o risolto per recesso ma, più semplicemente, è diventato irrealizzabile a causa della legittima azione amministrativa». Il tribunale è convinto che per queste ragioni «verosimilmente anche il secondo lodo seguirà la sorte del primo e pertanto «Nuova Iniziative Coimpresa allo stato non possa dirsi titolare di un credito certo». A fronte di un «credito potenziale» c’è «un’insolvenza concreta». Da qui il fallimento. La società, fa sapere, si riserva di ricorrere contro la sentenza.

