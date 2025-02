Tuvixeddu, degrado e abbandono  

Quando arrivi pensi di aver sbagliato indirizzo. Non è possibile! Ma quando ci torni non ci sono più scuse, ciò che rimane è lo sconforto più totale. Eccola la necropoli di Tuvixeddu: oltre il “giardino” all’interno del parco Karalis (curato dal Comune), un cumulo di rovi, di macerie (accanto all’ingresso in via Falzarego), di schifezze, di incompiute. Come il centro polifunzionale con straordinaria vista panoramica su Santa Gilla costruito agli inizi del Duemila (lato via is Maglias) che doveva servire come ingresso al parco: mai inaugurato, oggi è in stato di degrado e abbandono (il sottopiano è utilizzato per custodire i mezzi della ditta che cura il verde). O come l’ex acquedotto all’interno del Canyon che avrebbe dovuto fornire l’acqua a tutto il parco: è occupato da writers e balordi che lo utilizzano per celebrare feste particolari. Il patrimonio archeologico che dall’età punica arriva all’Alto Medioevo, che ha pochi paragoni in tutto il Mediterraneo, è quasi impossibile visitare integralmente. Ancora molte tombe, infatti, sono abbandonate al degrado. Anche perché da Tuvixeddu al colle di Tuvumannu e poi a quello che chiamano il Canyon, lo spettacolare profondo taglio di tutta l’altura, luogo di culto dove nei secoli si sono praticate anche molte attività è abbandonato.

Ricchezza trascurata

Premessa: Tuvixeddu, affacciato sullo stagno di Santa Gilla, non è certo un luogo fra i tanti. Lo stesso nome (“Colle dei piccoli fori”) ricorda che lì sono stati sepolti per secoli e secoli i bisnonni dei cagliaritani di oggi. Tutt’intorno è cresciuta disordinatamente la città. E da almeno trent’anni va avanti una discussione su futuro del quartiere: un futuro di tutela integrale, non solo nell'immediata vicinanza delle tombe, o uno sviluppo “misto” che garantisca la tutela della necropoli ma anche servizi per residenti e turisti che renda vivo il quartiere. Il tema spacca Cagliari da anni. Nel frattempo, oltre l’area del parco (dove i pannelli informativi di legno realizzati da uno studi di architetti di Bergamo sono ormai illeggibili perché completamente scoloriti dal sole), incuria, e abbandono prendono il sopravvento. Basta scendere nell’area delle vecchie cementerie, che si ricollega al Canyon, per rendersene conto: vecchi pneumatici, elettrodomestici arrugginiti, spazzatura di ogni genere. Tutto l’orrore di una discarica. La presenza di alcune bottiglie di birra perfettamente conservate è la testimonianza che a Tuvixeddu c’è ancora qualcuno che tratta con spregio questa testimonianza preziosa di storia e cultura che, dicono le “malelingue”, in qualunque altra parte del mondo sarebbe valorizzata e presa d’assalto da turisti che pagherebbero per vederla.

Il Comune

Risolto ormai il “’pasticcio” della lottizzazione creato anni fa da Comune e Regione, spetta adesso al Puc che l’amministrazione porterà prima dell’estate in Consiglio decidere il futuro di Tuvixeddu. La strada sembra tracciata: l’obiettivo è creare servizi e rendere vivo il quartiere. Ecco perché l’intento è quello di ridefinire gli accessi al Parco, riqualificare i margini in corrispondenza di viale Sant’Avendrace, riqualificare il fronte su via Is Maglias, anche creando servizi di mobilità leggera che permettano di raggiungere il colle. «l’area di Tuvixeddu si ricollega a quello che nel Puc pè indicato come parco urbano di Tuvumannu», spiega l’assessore all’Urbanistica Matteo Lecis Cocco Ortu. «Naturalmente», conclude, «sarà necessario fare un grande progetto ambientale e archeologico di tutto il compendio che è molto vasto, dove la collaborazione con la Regione», ancora proprietaria di alcune aree, «e il ministero dei Beni culturali è fondamentale».

