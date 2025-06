Tuvixeddu da salvare e celebrare «Con la storia costruiamo il futuro» 

Se ciò che è antico è sempre, in origine, contemporaneo, la memoria è un andirivieni nel presente. Un viaggio, come quello accaduto a Cagliari, sabato, sulla terrazza della Cittadella dei Musei, addolcito dalla luce del tramonto e dalle sonorità di archi e fiati. Questo “Omaggio a Tuvixeddu“, organizzato dai Musei Nazionali di Cagliari, è stata l’occasione per celebrare la necropoli punica a nord della città, e insieme festeggiare l’anniversario numero 225 dalla fondazione di uno dei più antichi musei italiani. Con la voce narrante di Lia Careddu, il concerto di artisti tra i più apprezzati della scena musicale, e la lettura di stralci da fonti antiche in lingua originale, si è onorata la più grande necropoli del Mediterraneo, risalente al periodo fenicio-punico, scavata nella roccia calcarea. «Una delle maggiori del mondo cartaginese per estensione, numero di tombe e tipologie tombali, soprattutto decorazione scultorea e pittorica, che con la “tomba del guerriero“ e quella “dell’ureo“ rappresenta il vertice della pittura del mondo punico». Così Maria Antonietta Mongiu che con Francesco Muscolino, direttore dei Musei Nazionali, ha ideato la serata aperta con i campanacci di Gavino Murgia, preludio a “Sisaia. Sonos de raighinas“ che celebra la resilienza di una strega – e con essa di tutte le donne m- vissuta migliaia di anni fa a Oliena. L’evento, a cui gli artisti hanno partecipato pro bono condividendo l’idea del museo come casa comune, ha poi accolto i “Lamenti“ di Arianna, Ottavia e della Ninfa, cantati da Federico Fiorio & Karalis Antiqua Ensemble, e il “Turmentu Fatale“ interpretato dal duetto Elena Ledda e Fiorio. La cantautrice, insieme con Mauro Palmas e Marcello Peghin, ha poi celebrato “Tanit e Atilia Pomptilla“. Infine, dopo la “Pastorale in Re per launeddas“ di Gianfranco Meloni, Simone Pittau e l’Orchestra da camera della Sardegna hanno suggestionato con gli archi (e le note di “C’era una volta il West“ di Ennio Morricone) i numerosi spettatori, seduti in platea, assiepati sulle scalinate e i giardini della Cittadella.

Un incanto durato poco più di un’ora, in cui ricercatori e studenti liceali dell’Associazione italiana di cultura classica, hanno letto una selezione, curata dall’Università di Cagliari, di brani greci e latini in cui si citano la Sardegna e i suoi abitanti. Quei malfidati dei sardi, secondo Cicerone, «che nell’isola giunsero nelle vesti di coloni esiliati, e non per fondare città e fissarvisi stabilmente». Una sequela di storie, aneddoti e miti, tra cui quello inossidabile di Amsicora e suo figlio Iosto che «Livio crea per esaltare i trionfi dei romani in Sardegna». Dalle origini di terra florida, decantata da Diodoro Siculo, riempita delle opere grandiose di Dedalo, il più famoso architetto della storia, a terra appartata, aspra, con un «clima infelice e insano per la presenza di numerose paludi», descritta da Silio Italico. E infine, Cagliari, l’amata città di Teresa Mundula: la sua poesia “Casteddu“ ha chiuso la serata.

RIPRODUZIONE RISERVATA