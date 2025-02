Tuvixeddu, 30 anni fa il giallo del canyon:  «Verità per Manuela» 

«Siamo in tanti, la giustizia ci riguarda tutti, non ci arrenderemo fino a quando Manuela non troverà pace. Grazie a tutti per il sostegno e per i bellissimi messaggi che sono arrivati». Questo il messaggio dei familiari di Manuela Murgia nella giornata di ieri, a trent’anni esatti dalla morte della ragazza in fondo al canyon di Tuvixeddu. Una vicenda ancora avvolta nel mistero, nonostante sia stata archiviata come suicidio – tesi respinta con fermezza, da sempre, dal fratello e dalle sorelle della giovane – ma che ha certamente dei punti oscuri. Per questo, nonostante l’ultima istanza per la riapertura delle indagini sia stata respinta l’estate scorsa, i familiari di Manuela non ci stanno e continuano la loro battaglia «per arrivare alla verità».

Una battaglia iniziata esattamente trent’anni fa, il 4 febbraio del 1995, giorno in cui il corpo della ragazza, di appena 16 anni, venne trovato senza vita a Tuvixeddu. In un primo momento si indagò per omicidio, per poi chiudere il caso come suicidio. La famiglia di Manuela si è sempre opposta a questa tesi, combattendo in tutte le sedi e presentando una serie di indagini difensive, condotte dallo studio legale di Bachisio Mele e dell'avvocata Giulia Lai, per la riapertura delle indagini. Istanza respinta l’anno scorso. I familiari, attraverso l’avvocata Lai, aveva commentato: «Stiamo valutando le strade da intraprendere, ma comunque proseguiremo nel chiedere la riapertura delle indagini». E lo scorso ottobre la stessa avvocata ha denunciato: «Nel fascicolo del caso di Manuela mancano documenti e né la Procura né la Questura è in grado di dire dove siano finiti». (m. v.)

