Tuveri lascia il Brotzu: lunedì a Lanusei via al nuovo incarico 

Alla fine Massimiliano Tuveri lavorerà a Lanusei da lunedì prossimo. E certamente fino a novembre. Il chirurgo oncologo, già sicurezza e rifugio per i malati di tumore al pancreas a Verona, ha firmato il contratto che lo legherà alla Asl Ogliastra con il placet dei vertici dell’Azienda ospedaliera universitaria Brotzu di cui è dipendente. Assunto a Cagliari ma – raccontano le cronache – mai messo in condizioni di lavorare adeguatamente. Sospeso dalle sue funzioni era poi stato reintegrato, con la promessa da parte della nuova dirigenza del Brotzu che lui sarebbe stato messo in grado di fare grandi cose.

Di progetti futuri, eventualmente, si parlerà ad autunno inoltrato, quando cesserà il rapporto fra Tuveri e l’azienda sanitaria ogliastrina. Intanto l’ospedale Nostra Signora della Mercede potrà avvalersi di uno specialista di grande spessore, accanto a un primario chirurgo, Gian Pietro Gusai, in grado di portare il reparto che dirige a livelli di eccellenza. Lo dicono i numeri: tra il 2022 e il 2024 sono stati oltre 800 i pazienti arrivati al Nostra Signora della Mercede. E nei primi sei mesi del 2025, pur in assenza di dati ufficiali, il trend sembra confermato.

Le reazioni positive all’arrivo di Tuveri a Lanusei, dove è cresciuto e ha studiato fino alla maturità classica – non si fanno attendere. «Uno specialista di questo livello – dice Aurelia Orecchioni, segretaria regionale della Fpl-Uil – è una conquista per la sanità ogliastrina e per l’ospedale in particolare». Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di Lanusei, Davide Burchi: «Il fatto che un medico della qualità di Tuveri decida di lavorare in Ogliastra dimostra che anche negli ospedali di medie dimensioni si può raggiungere la soddisfazione professionale. È un ulteriore tassello che rafforza la qualità della nostra sanità».

RIPRODUZIONE RISERVATA