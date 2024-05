TUVERI E CANU I MIGLIORI A OLBIA 

Magari poco partecipate (ed è un peccato perché la tradizione del Memorial Mario Cervo meritava di essere onorata), ma le corse su strada allestite dalla Terranova Fancello Cicli sono state molto combattute. Lorenzo Tuveri ha vinto quella lunga (56,2 km) per Juniores e Allievi. (c. a. m.)

Ordini d’arrivo

Juniores : 1. Lorenzo Tuveri (Uc Guspini) km 56,2 in 1.37’50”, 2. Federico Pileri (Terranova Fancello), 3. Sergio Melis (Monteponi), 4. Nicola Olla (Uc Guspini). Allievi : 1. Vittorio Canu (Terranova Fancello) km 56,2 in 1.33’00”, 2. Davide Dessì (Uc Guspini), 3. Edoardo Mocci (id.), 4. Luca Biancu (Terranova), 5. Daniele Santamaria (Monteponi) . Esordienti 2° anno : 1. Antonio Atzei (Crazy Wheels) km 28,1 km in 48’00”, 2. Matteo Putzolu (Pool Bike), 3. Nicolas Peironi (Terranova), 4. Federico Agus (Vc Sarroch), 5. Edoardo Spano (Sc Pattada). Esordienti 1° anno : 1. Giuseppe Mezzano (Sc Pattada), 2. William Orofino (Vc Sarroch), 3. Yasin Ben Ismail (Terranova), 4. Rodrigo Manca (Vc Sarroch), 5. Emanuele Farina (Terranova Fancello). Allieve : 1. Daria Piana (Crazy Wheels), 2.Giorgia Melis (Monteponi). Esordienti donne : 1. Giulia Delogu (Alghero Bike), 2. Soraya Cancedda (Vc Sarroch), 3. Carlotta Ghiani (Crazy Wheels).

