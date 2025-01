Tuveri al contrattacco: «Faccio opposizione costruttiva» 

Continua il botta e risposta fra il consigliere comunale di minoranza Mario Tuveri e il resto dell’opposizione a Selargius. La divisione è evidente da tempo, inasprita di recente dopo gli ultimi atti portati in Consiglio da Tuveri, non votati dai compagni di minoranza accusati poi dal consigliere di ostruzionismo nei suoi confronti.

«Il collega non condivide da tempo le posizioni della minoranza, lo invitiamo ad aderire formalmente alla linea politica della maggioranza di cui sposa da oltre un anno le scelte», l’attacco del resto dell’opposizione in un comunicato congiunto. A stretto giro è arrivata la controreplica di Tuveri: «Faccio opposizione costruttiva e critica al tempo stesso, declino l’invito e continuo a stare dalla parte dei selargini». Poi rincara la dose: «Fra l’altro l’invito proviene da quella parte di centrodestra che, sotto le mentite spoglie di forza autonomista, siede nei banchi della minoranza del Consiglio comunale e che evidentemente aspira a ricoprire il ruolo di ago della bilancia nella prossima tornata elettorale. Non capisco», aggiunge Tuveri, «come sia possibile che il centrosinistra cittadino e regionale - la cui cultura, per tradizione, è inclusiva e rispettosa delle opinioni di tutti - consenta tutto questo, a partire dall’invito rivolto a me che, da esponente di centrosinistra, sta agendo nell’interesse dei cittadini e senza alcun tornaconto personale».

