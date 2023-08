Tuva tragica, sì al risarcimento: oltre un milione alle vittime 

Dopo quasi vent’anni si chiude il caso della “tuva maledetta”. Quel tronco infuocato che nel 2003, durante i festeggiamenti in piazza per Sant’Antonio, aveva colpito una giovane donna che era stata gravemente ferita e aveva perso anche la bimba che portava in grembo. Adesso il Consiglio comunale ha approvato parte del l’atto di transazione, secondo quanto stabilito da una sentenza della Corte d’Appello: alla donna e al marito saranno dati complessivamente un milione e 50mila euro, risorse che comprendono le somme a carico del Comune, dello Stato e degli eredi dell’ex sindaco, che però hanno rinunciato all’eredità.

Due sere fa, per la prima volta, è stato un Consiglio blindato per trattare l’argomento. «Si sta parlando di vicende con risvolti personali, dove ci sono anche particolari situazioni mediche» ha detto il primo cittadino. Nella tarda mattinata di ieri, intanto, sul sito istituzionale del Comune è stata pubblicata la delibera approvata dall’assemblea civica: il Comune anticiperà l’intera cifra, coprirà la spesa con la quota che la Regione ha trasferito per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Lo Stato da parte sua dovrà versare all’Ente pubblico un totale di 250mila euro.

In chiusura di seduta l'assemblea ha votato lo stato di attuazione del ripiano del disavanzo.

RIPRODUZIONE RISERVATA