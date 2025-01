Tutto troppo facile per il Buddusò 

Buddusò 3

Macomerese 0

Buddusò (4-3-1-2) : M. Canu, Lautaro, G. Canu (st 40’ Diana), Marrone (st 38’ Nicol), Usman, Masia (pt 40’ Scanu), Mandras, Pau, Balde, Barzaghi, Dem (st 20’ Mioko). In panchina Cuguttu, Hasaj, Saba, Barilari, Devaddis. Allenatore Terrosu.

Macomerese (4-4-2) : Carta, Bichiri, Colombo, Lopez (st 21’ Barria), Giachero, Scigliano, Irde, Moussa, Grassi (st 15’ Bianco), Alcazar, Bayunga. In panchina Sechi, Vidili, Pisu, Meloni, Lauria. Allenatore Scotto.

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : pt 18’ Masia, 40’ Balde; st 30’ Balde.

Buddusò. Anche la rinnovata Macomerese si arrende alla legge del Borucca, dove il Buddusò si conferma capolista del girone B di Promozione infliggendo un netto 3-0 agli ospiti. I ragazzi del tecnico Terrosu hanno imposto il loro gioco per tutti i 90 minuti conducendo una gara senza sbavature.

Il primo tempo è stato un monologo dei locali che ha prodotto il doppio vantaggio. A sbloccare il match ha pensato Masia al 18’, poi il raddoppio è arrivato al 40’ con Balde, sempre più protagonista in fase realizzativa.

Nella ripresa la sfida si è virtualmente chiusa quando la Macomerese è rimasta in 10 per l’espulsione di Giachero, responsabile di un fallo da ultimo uomo. Con gli ospiti in inferiorità numerica è stato ancora Balde in contropiede a calare il tris e a chiudere la gara. Da segnalare l’ottima direzione di gara della terna arbitrale.

RIPRODUZIONE RISERVATA