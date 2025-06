Tutto tace sulla nuova Olbia e il monastir sonda Ragatzu 

Olbia. Saluta Gianni Casula, arriva Alessandro Giorgi e rientra Fabrizio Carafa. Intanto il Monastir è tornato su Daniele Ragatzu, di cui l’Olbia ha annunciato la presenza agli open day della Lazio dal 1° al 5 luglio.

Per allora, il contratto dell’ex Cagliari sarà scaduto. A meno che nel frattempo non sopraggiunga il rinnovo. O la firma di Ragatzu col neo promosso Monastir, che gli avrebbe fatto un’offerta migliore di quella dei bianchi. In un momento fitto di comunicati ufficiali mancano le notizie sulla squadra che affronterà il campionato di Serie D al via il 7 settembre. A inizio mese il direttore sportivo Manuel Gonzalez ha svelato di essere vicino alla conferma di Ragatzu (e di Roberto Biancu, Christian Arboleda, Lorenzo De Grazia e Fabrizio Buschiazzo), ma aveva anche detto di aver comunicato a Carafa che non rientrava più nei piani, salvo fare marcia indietro e trovare con l’allenatore dei portieri un accordo per il rinnovo.

Nulla può essere dato per scontato, men che meno il “recupero” in altro ruolo di Casula, “tagliato” perché, fa sapere l’Olbia, «per la prossima stagione non è prevista la figura del team manager». Nella «riorganizzazione della struttura gestionale» rientrerebbe, tuttavia, la figura inedita del direttore delle affiliazioni, per la quale arriva in Gallura Alessandro Giorgi, romano, con trascorsi come scout per gli Allievi della Lnd. Quanto all’iscrizione, sfumato il sogno ripescaggio la settimana sarà dedicata alla preparazione della domanda di ammissione alla Serie D 2025/26. Sperando che gli errori dell’anno scorso siano serviti da lezione.

