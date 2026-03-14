Tutto su Pisa-Cagliari: dal prepartita al “post” 

L’avversario è una belva ferita ma anche il Cagliari ha le motivazioni giuste. A Pisa, contro l’ultima in classifica della Serie A, i rossoblù vogliono riscattare l’ingiusta sconfitta contro il Como. Il fischio d’avvio è alle 15 ma, prima della radiocronaca di Lele Casini, sin dalle 14.30, Radiolina offrirà il consueto prepartita, affidato a Carlo Alberto Melis. Al termine della gara, attorno alle 16.55, comincerà il post partita con un’ampia finestra televisiva su Videolina per i commenti, le conferenze stampa e i messaggi dei tifosi.