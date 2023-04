Tutto Sant’Efisio oggi a “Caffè Corretto” 

È tutto pronto per l’edizione 367 di Sant’Efisio. All’evento del primo maggio, che Radiolina seguirà in diretta, è dedicata la puntata odierna di Caffè Corretto, in onda dalle 8,30 alle 10 e condotto da Fabio Manca. Ospiti Alessandro Sorgia, assessore al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Cagliari, l’Alter Nos Roberto Mura, Ottavio Nieddu, responsabile dell’organizzazione della festa, e Andrea Loi (a destra nella foto) , presidente dell’Arciconfraternita di Sant’Efisio.

