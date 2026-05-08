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09 maggio 2026 alle 00:46

Tutto Sant’Efisio 

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Tra i grandi protagonisti della Festa di Sant’Efisio (la numero 370) occupano una posizione di assoluto rilievo, i gruppi folk provenienti da tutta l’isola e la bellezza degli abiti tradizionali, a maggior ragione quest’anno senza la presenza delle traccas.

Videolina celebra la grande manifestazione da questa sera (in onda alle 21) con due speciali il primo dei quali realizzato con i filmati dello scorso primo maggio a Cagliari.

Il fascino e il profondo valore identitario della processione in onore del Santo Martire: un racconto che parla di emozioni, fede e grazia, affidato alle sole immagini accompagnate dai suoni.

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