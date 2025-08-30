VaiOnline
Coppa Italia Promozione.
31 agosto 2025 alle 01:01

Tutto rimandato tra Ghilarza e Samugheo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ghilarza 1

Samugheo 1

Ghilarza (4-3-3) : Matzuzi, Soro (35’ st Deledda), Melis, Ruggeri, Colombo, Mura, Passalenti (17’ st Rubattu), S. Oppo, Andrade, Bile (7’ st Mari), Masala (17’ st Maniglio). In panchina Volpicelli, Paniccia. R. Oppo, Corrias. Allenatore Mura.

Samugheo (4-4-2) : Carta, Zucca, Diana, Fernandez, Manca (32’ st Ginesu), S. Frongia (21’ st Frau), Loreto, M. Frongia, Littarru (21’ st Demurtas), Arru (11’ st Marras), Sardu (21’ st Erbì). In panchina Cabasino, Macis, Fadda, Saderi. Allenatore Ferraro.

Arbitro : Scodinu di Sassari.

Reti : 34’ pt Littarru (r), 29’ st Mura.

Note : ammoniti Deledda e Diana.

Ghilarza. Piacevole gara nel derby oristanese valido come andata dei sedicesimi della Coppa Italia di Promozione. Tra Ghilarza e Samugheo è finita 1-1, la qualificazione si deciderà nella gara di ritorno il 6 settembre.

Le squadre, in cerca della miglior condizione, hanno mostrato segnali incoraggianti in vista del campionato. Gli ospiti, sulle ali dell’entusiasmo per il recente salto di categoria, si sono presentati accompagnati da un nutrito gruppo di tifosi. La formazione dell’ex di turno Giorgio Ferraro, che contava su altri diversi ex (Carta, Marras, Erbì, Ginesu), ha trovato il vantaggio al 34’ con Littarru, glaciale dal dischetto. I giallorossi di Massimiliano Mura, profondamente rinnovati e con in porta l’ex Matzuzi, hanno risposto con carattere nella ripresa pareggiando al 29’: traversone di Andrade e gol di Mura di testa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Cagliari, la beffa arriva al 95’

La rete di Anguissa non cancella una prova molto positiva 
l Nello sport
sanità

Sangue, donazioni in calo «Venerdì è stato un caos»

Saltato il volo con le sacche, ospedali paralizzati Sardegna sempre più lontana dall’autosufficienza 
Cristina Cossu
Trasporti

Porto Torres-Genova andata e ritorno Il prezzo? 895 euro

Segnalato il caro traghetti anche sulla Olbia-Civitavecchia 
Fabio Ledda
Storie

Via da Houston per abitare a Gavoi «L’America è qui»

Hanno venduto la villa in Texas per amore della Barbagia 
Giorgio Ignazio Onano
La magia

Tra il cielo e il mare: i tuffi spettacolari nelle acque di Masua

Marmeeting dalla torre di Porto Flavia, tutti in barca per la gara mozzafiato 
Angelo Cucca
Regionali

Campania e Puglia, rompicapo Pd

Schlein: «Troveremo la soluzione». Fico e Decaro restano in pole 
Parma

Tommy, libero uno dei rapitori

Ha finito di scontare 20 anni di carcere. La madre del piccolo: «Noi condannati a vita» 
La guerra

Un milione di persone in fuga da Gaza city

Il premier Houthi ucciso in Yemen da un attacco dell’Idf. Nuova protesta a Tel Aviv 