Tutto rimandato tra Ghilarza e Samugheo 

Ghilarza 1

Samugheo 1

Ghilarza (4-3-3) : Matzuzi, Soro (35’ st Deledda), Melis, Ruggeri, Colombo, Mura, Passalenti (17’ st Rubattu), S. Oppo, Andrade, Bile (7’ st Mari), Masala (17’ st Maniglio). In panchina Volpicelli, Paniccia. R. Oppo, Corrias. Allenatore Mura.

Samugheo (4-4-2) : Carta, Zucca, Diana, Fernandez, Manca (32’ st Ginesu), S. Frongia (21’ st Frau), Loreto, M. Frongia, Littarru (21’ st Demurtas), Arru (11’ st Marras), Sardu (21’ st Erbì). In panchina Cabasino, Macis, Fadda, Saderi. Allenatore Ferraro.

Arbitro : Scodinu di Sassari.

Reti : 34’ pt Littarru (r), 29’ st Mura.

Note : ammoniti Deledda e Diana.

Ghilarza. Piacevole gara nel derby oristanese valido come andata dei sedicesimi della Coppa Italia di Promozione. Tra Ghilarza e Samugheo è finita 1-1, la qualificazione si deciderà nella gara di ritorno il 6 settembre.

Le squadre, in cerca della miglior condizione, hanno mostrato segnali incoraggianti in vista del campionato. Gli ospiti, sulle ali dell’entusiasmo per il recente salto di categoria, si sono presentati accompagnati da un nutrito gruppo di tifosi. La formazione dell’ex di turno Giorgio Ferraro, che contava su altri diversi ex (Carta, Marras, Erbì, Ginesu), ha trovato il vantaggio al 34’ con Littarru, glaciale dal dischetto. I giallorossi di Massimiliano Mura, profondamente rinnovati e con in porta l’ex Matzuzi, hanno risposto con carattere nella ripresa pareggiando al 29’: traversone di Andrade e gol di Mura di testa.

