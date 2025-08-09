«Tutto regolare nei servizi» 

Prosegue il botta e risposta tra Comune e Circolo nautico Cornus che giusto qualche giorno fa aveva denunciato «gravi disservizi e inefficienze comunali nella spiaggia di Santa Caterina». Ora c’è la replica del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune, che risponde punto per punto.

Accuse e replica

Il sodalizio dei diportisti aveva attaccato per le condizioni dello scivolo di lancio dei natanti in acqua «ritenuto non sicuro, quindi l’assenza di parcheggi idonei per le auto con carrello traino-barca e i servizi approssimativi nell'arenile per i disabili e per la toilette», richiedendo un incontro chiarificatore con il sindaco.

Il responsabile del procedimento, l’ingegner Paolo Pintus, chiarisce dettagliatamente ruoli, norme e date di inizio dei servizi: «Il contratto per la gestione in concessione dei servizi di spiaggia alla società aggiudicataria Service & Go srl è stato perfezionato il 22 luglio scorso, a seguito di rinvio dello stesso controfirmato, seguendo la normativa vigente. Il servizio di gestione del corridoio di lancio è stato avviato il 1 agosto dopo aver ottenuto l’autorizzazione al sub-affidamento dell’attività in concessione demaniale, con determinazione del Servizio Demanio di Nuoro e Oristano».

La sicurezza

Norme e sicurezza dello scivolo a mare: «Prima dell’avvio della gestione del corridoio di lancio, ho disposto la realizzazione della corsia di delimitazione – prosegue Pintus - Dopo diversi sopralluoghi, con la Polizia locale, ho intimato il ripristino della corsia secondo l’ordinanza balneare, perché l’installazione non era corretta. L’impresa ha eseguito in parte il ripristino delle delimitazione, migliorando le condizioni di sicurezza, e ora sta provvedendo a prolungare la corsia aggiungendo ulteriori gavitelli».

Per i servizi igienici nel boschetto: «La gestione è stata avviata i primi giorni di luglio: da sopralluoghi risulta l’apertura quotidiana e una adeguata pulizia. Il capitolato d'appalto non prevede una sorveglianza continua, ma periodica, e l’attivazione delle docce su chiamata dei cittadini. Ho sollecitato l’impresa a migliorare il servizio». Infine gli incassi: «Quelli previsti a giugno e luglio coprivano esclusivamente i costi di gestione dei servizi igienici e del corridoio di lancio, e non era previsto alcun aggio al Comune».

