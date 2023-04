Tutto (quasi) in una partita 

Lo spareggio tra Nuorese e Sant’Elena domenica 30 aprile ad Abbasanta, poi il 7 e il 14 maggio le due partite che stabiliranno chi, tra la vincente di questa sfida e il Lanusei, resterà in Eccellenza condannando la squadra sconfitta a scendere in Promozione. Sono le date decise dalla Federazione, e quelle dei playout del prossimo mese riguardano tutti gli scontri-salvezza in programma in ogni categoria regionale.

Le partite

La sfida principale stabilirà chi potrà giocare un’altra stagione nel massimo torneo sardo. Ma prima sarà necessario attendere l’esito del match tra i barbaricini e i quartesi, arrivati a fine torneo appaiati sullo stesso gradino della classifica, il terz’ultimo, a quota 35 punti, quattro in meno rispetto al Lanusei e a sei dalla Villacidrese, ultima a salvarsi. La Nuorese di Fabio Cocco si è resa protagonista di una rimonta straordinaria, perché non troppi mesi fa era ultima in classifica e data per spacciata. Invece ha cominciato a incamerare risultati positivi e a risalire la graduatoria sino ad agganciare il treno salvezza che l’ha condotta a questa sorta di pre-spareggio. Il Sant’Elena a sua volta ha dato un ultimo decisivo colpo di coda utile a giocarsi la gara da dentro o fuori, e oltre alla fondamentale vittoria di domenica scorsa con l’Iglesias ha sfruttato il contemporaneo pari dei barbaricini con il Monastir (retrocesso a causa di quel risultato).

A maggio

Chi vincerà non avrà terminato il compito, perché poi dovrà sudarsi la permanenza nella categoria nella doppia sfida col Lanusei: andata il 7 maggio, ritorno il 14. Previsti supplementari e rigori.