Tutto pronto per Sciampitta, l’8 luglio l’anteprima 

Tutto è pronto per Sciampitta , il festival internazionale del folklore organizzato dal gruppo Città di Quarto, che anche quest’anno si prepara a invadere la città con le sue musiche e colori.

L’anteprima è per l’8 luglio a Sa dom’e Farra alle 19 con la presentazione del libro “SaCrai” di Igor Melis, con letture a cura di Carlo Antonio Angioni. Presenta Margherita Puddu. Si comincia ufficialmente il 15 luglio con la messa dei popoli alle 19 in basilica. Subito dopo, alle 20, la cerimonia al monumento dei caduti e alle 21,15 la sfilata e animazione nel centro città: partendo da piazza Sant’Elena e poi nelle vie Marconi Volta, Bonaria, piazza Azuni, via Porcu e via Martini. Alle 21,15 apertura della rassegna, in piazza mercato civico, con i gruppi: Ecuador, gruppo folk Kellarios di Selargius, Ungheria, Su idanu, Portogallo, Perù. Domenica 16 alle 21,15, ancora in piazza Mercato, serata etnica con Tonio Pani e il festival delle canzoni A Curba. Lunedì 17 torna “Sciampitta nel gusto” con La cucina etnica nel tradizonale. Appuntamento tra i gruppi partecipanti al ristorante Pani E Casu. In serata alle 21,30 in via Porcu (dall’ingresso da via Marconi sino al Comune) “Sciampitta sotto le stelle”, animazione e spettacolo con i gruppi del Perù, Ecuador, Portogallo e Ungheria. Si prosegue poi anche martedì e mercoledì.

RIPRODUZIONE RISERVATA