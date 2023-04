Tutto pronto per “Monumenti aperti” 

Tutto pronto per la nuova edizione di Monumenti Aperti che anche quest'anno coinvolgerà il Comune di Villasor. Tanti i siti disponibili per le visite: dalla chiesa di San Biagio (e campanile annesso), all'oratorio del Santissimo Rosario, passando per il Castello Siviller (interessato ora dai lavori di restauro) e la chiesa di Sant'Antioco. Spazio anche alla chiesa di Santa Vitalia, parco Su Pardu e il sito archeologico Su Sonadori.

Sono diverse le attività proposte e legate ai singoli siti: dalle mostre fotografiche ai racconti. Si parlerà di memorie d'archivio, dei 100 anni dell'aeronautica, della storia della Confraternita del Rosario e si darà spazio a laboratori come “Lintu e Pintu” dello scultore Gigi Porceddu. L'appuntamento è programmato per sabato 6 maggio dalle 15.30 fino alle 19.30. Si raddoppia il giorno successivo, domenica 7, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.

Per chi deciderà di visitare Villasor in occasione di Monumenti Aperti, sarà disponibile un infopoint in piazza Brundu. Sempre nella stessa piazza Brundu è indicato il punto di partenza per la navetta.

