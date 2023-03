Tutto pronto per l’inaugurazione dell’area cani 

Gli amici a quattro zampe potranno correre liberi dal guinzaglio in uno spazio verde, attrezzato, con percorsi di agility dog, un luogo dove troveranno riparo dal sole d’estate e dalla pioggia in inverno. È la nuova “area cani” nel parco degli Scolopi di Sanluri, la prima e l’unica in città che si appresta al taglio del nastro, evento in programma per sabato alle 11.

Il progetto è nato da un’esigenza sempre più sentita in una società in continua evoluzione, perché le case con ampi giardini per far scorrazzare fido sono sempre meno e le strade sempre più trafficate e sempre meno sicure. «In questo contesto – ricorda il sindaco, Alberto Urpi – l’area cani comporta una serie di vantaggi come la tranquillità per il padrone che può lasciar correre il suo cane, in libertà e senza rischi. Nel nostro caso consente anche ai bambini che frequentano l’area giochi di muoversi senza correre né pericoli né paure. Motivazioni che stanno alla base del progetto che ha impegnato 35 mila euro di fondi di bilancio». L’assessore all’Arredo urbano, Franco Nurra, aggiunge: «Al vantaggio di ospitare i cani in uno spazio recintato, sicuro e con servizi, si aggiunge l’importanza dell’igiene in tutta l’area verde».

