Tutto pronto per l’Europeade 

Sarà una giornata d’inaugurazione unica quella che domani darà il via alla 59 esima edizione dell’Europeade, kermesse di danze e suoni tradizionali che dal 24 al 28 luglio vedrà Nuoro invasa da tremila figuranti provenienti da tutta Europa, 117 gruppi (110 quelli stranieri) che per cinque giorni animeranno le piazze e le strade. Centocinquanta voci, di tutti i cori di Nuoro, dietro la direzione del maestro Alessandro Catte, per l’occasione si metteranno insieme e canteranno “Non potho reposare”, la poesia “A Diosa”. Una collaborazione indedita. Mentre le associazioni folkloristiche cittadine balleranno insieme. Spettacolo presentato da Giuliano Marongiu, unico anche per i nuoresi, e perfettamente nella filosofia che da sempre contraddistingue la manifestazione, quella dell’unione e della fratellanza. Sarà questo il saluto che Nuoro e la Sardegna daranno ai popoli del Vecchio continente nello stadio della città.

L’accoglienza

A presentare l’Europeade ieri, oltre al padrone di casa, il commissario del Comune Giovanni Pirisi, che non ha risparmiato il ringraziamento a tutti definendola «un’occasione imperdibile per valorizzare il nostro patrimonio culturale, storico e artistico», la prefetta Alessanda Nigro e la presidente della Regione Alessandra Todde che ha rivendicato la sua nuoresità: «Spesso mi chiedono perché Nuoro è diversa. Nella preparazione e organizzazione di questa iniziativa abbia dimostrato perché. C’erano moltissime difficoltà e problemi legati al tempo e tematiche organizzative. Ma eccoci qui. La cosa che mi ha fatto più piacere è vedere una risposta corale, non solo della città, ma anche dei centri vicini Oliena, Mamoiada e Ottana (che ospiteranno dei gruppi). È la dimostrazione che quando le occasioni ci sono la città è pronta ad accogliere, difendere e sacrificarsi». La Todde ha ricordato l’impegno della struttura sanitaria, dei presidi scolastici, delle forze dell’ordine e degli uffici comunali. «Sono orgogliosa della città, che vuole recuperare lo spirito proprio, quello dell’apertura culturale, dello scambio con altri popoli e far conoscere la nostra identità e la nostra ricchezza».

Legame unico

Il rapporto tra la città e l’Europeade è particolare. Dopo le edizioni del 1973, 1977 e 2003, Nuoro è seconda ad Anversa (città in cui la kermesse è nata e in cui si trova l’organizzazione) per aver ospitato più edizioni. Un primato che attesta l’attenzione verso la valorizzazione del patrimonio culturale tradizionale, e che rinnova il legame di amicizia con l’organizzazione dell’Europeade, al cui fondatore, Mon De Clopper, la città ha intitolato una via. Il presidente Rudiger Hess si è detto «contento e onorato» del legame tra la manifestazione e la città di Nuoro. «Siamo certi che sarà una bellissima festa dei popoli», ha detto lanciando un messaggio di pace.

Gli artisti

Attesi in città migliaia di visitatori che ogni mattina e pomeriggio sino a sabato potranno assistere alle esibizioni con spettacoli itineranti ai Giardini, nelle piazze Satta, Italia, Mameli e nell’antica chiesa delle Grazie. Non mancheranno eventi collaterali, concerti, workshop di danze regionali. Il Polifunzionale di via Roma ospiterà gli stand dei Paesi. Gli autobus cittadini garantiranno le corse sino alle 2 di notte. Allo stadio Frogheri le serate di apertura e chiusura. Si inizia domani ore 20 con gli artisti Gavino Murgia, Piero Marras e Luciano Pigliaru, Istentales, tenore “Remunnu ’e Locu” di Bitti e “Sos Battor Moros” di Fonni, Maria Giovanna Cherchi, Maria Luisa Congiu, Alessandro Catte e RobertoTangianu con le sue launeddas.

