Tutto pronto per le cerimonie pasquali a Sestu. E come sempre la città avrà un doppio “S’Incontru”. La prima cerimonia è prevista questa domenica di Pasqua dalle 10,30, per l’organizzazione della parrocchia san Giorgio in via Repubblica.

Le due statue di Maria e Gesù partiranno da punti diversi per incontrarsi nel piazzale della chiesa, e la processione attraverserà alcune vie del centro. Stessa cerimonia dalle 10,45 in piazza Paolo VI, per la chiesa di Nostra Signora delle Grazie, dove le statue verranno trasportate nella zona della chiesa.

Una tradizione che molti sestesi guardano con affetto e non si perdono. Previste anche modifiche al traffico, infatti dalle 10 alle 12 i bus dell’Arst non passeranno sul ponte sant’Antonio e le fermate in via Gorizia saranno soppresse.

RIPRODUZIONE RISERVATA