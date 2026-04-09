VaiOnline
Carloforte-Portoscuso.
10 aprile 2026 alle 00:28

Tutto pronto per l’arrivo dei tonni 

Inizia la stagione di pesca, le ciurme stanno posizionando le reti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A dire l’ultima parola saranno, come sempre, le condizioni meteorologiche ma nelle coste tra Portoscuso e Carloforte fervono i preparativi per la stagione di pesca del tonno 2026. Le grandi ancore sul porticciolo di Portoscuso sono il segno inequivocabile che la ciurma si è messa in moto.

Preparativi

«Da tre giorni – conferma Andrea Farris, delle Tonnare Sulcitane di Portoscuso – abbiamo iniziato con la calata in mare, abbiamo già posizionato l’incrociato, ci servono altri due giorni di lavoro. Visto che per il fine settimana è previsto brutto tempo, penso che riusciremo ad essere in pesca per la prossima settimana». Da qualche giorno barche e uomini della ciurma fanno la spola tra il porticciolo di Portoscuso e le acque di Capo Altano, dove le mani sapienti dei tonnarotti, stanno sistemando il complesso edificio di reti indispensabile per catturare i pregiati tonni rossi. Anche a Carloforte, nella tonnara di La Punta, si preparano alle operazioni per trasferire le reti, perfezionate dai tonnaroti, nelle acque dell’Isola Piana, da sempre teatro delle mattanze carlofortine. «In questi giorni metteremo in acqua le barche – conferma Giuliano Greco, della Piam Carloforte Tonnare – poi la prossima settimana inizieremo con la calata delle reti e la sistemazione in mare dell’edificio della tonnara». Un passaggio fondamentale nella stagione di pesca, affidato alla sapienza dei tonnarotti e del rais che seguono riti senza tempo. Prima della calata, come vuole la tradizione degli uomini di mare, le reti saranno benedette dal parroco con una preghiera collettiva molto sentita che unisce tutti gli uomini dell’equipaggio. Il passaggio del tonno rosso davanti alle coste sud - occidentali sta per ripetersi e, come succede da secoli, le ciurme delle due tonnare operative nel Sulcis Iglesiente si faranno trovare pronte: la storia e il saper fare marinaro si trasformano in attività produttiva.

Le quote

Quest’anno le due società di pesca potranno contare su un incremento delle quote di tonno, così come stabilito nel decreto del Ministero dell’Agricoltura e della Pesca: 201 tonnellate per le Tonnare Sulcitane di Portoscuso, 275 per la Piam Carloforte Tonnare. Due realtà consolidate che espongono i loro prodotti nelle vetrine internazionali più prestigiose. Le due società del Sulcis parteciperanno, ciascuna con un proprio spazio e i propri prodotti, dal 21 al 23 aprile al Seafood Expo Global di Barcellona, fiera di punta dei prodotti ittici a livello mondiale: il tonno pescato nelle acque del Sulcis Iglesiente sarà presente tra i prodotti di eccellenza, pronto a raggiungere i palati più esigenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
Il focus

Ancora bombe sul Libano e Hormuz rimane chiuso

Altro attacco dell’Idf, Trump chiede a Netanyahu di fermarsi 
La tragedia

Ucciso dal figlio con un cacciavite

Il delitto a Bosa: Paolo Pinna è accusato dell’omicidio del babbo Giuseppe 
Mariella Careddu
Trasferimento da completare entro dieci giorni. Preoccupa l’accessibilità della vecchia struttura lasciata nel 2017

Ospedale di comunità: via il centro vaccinale

L’Asl di Cagliari cambia le attività del Binaghi: gli ambulatori tornano in piazza De Gasperi ma è polemica  
Alessandra Ragas
La conferenza.

Gallura pronta allo sciopero

Andrea Busia
Intervista

«L’insularità non può penalizzare la sanità sarda»

Orazio Schillaci: «Ci sono Regioni più performanti, altre meno. Noi aiutiamo quelle in difficoltà» 
Roberto Murgia