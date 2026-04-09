Tutto pronto per l’arrivo dei tonni 

A dire l’ultima parola saranno, come sempre, le condizioni meteorologiche ma nelle coste tra Portoscuso e Carloforte fervono i preparativi per la stagione di pesca del tonno 2026. Le grandi ancore sul porticciolo di Portoscuso sono il segno inequivocabile che la ciurma si è messa in moto.

Preparativi

«Da tre giorni – conferma Andrea Farris, delle Tonnare Sulcitane di Portoscuso – abbiamo iniziato con la calata in mare, abbiamo già posizionato l’incrociato, ci servono altri due giorni di lavoro. Visto che per il fine settimana è previsto brutto tempo, penso che riusciremo ad essere in pesca per la prossima settimana». Da qualche giorno barche e uomini della ciurma fanno la spola tra il porticciolo di Portoscuso e le acque di Capo Altano, dove le mani sapienti dei tonnarotti, stanno sistemando il complesso edificio di reti indispensabile per catturare i pregiati tonni rossi. Anche a Carloforte, nella tonnara di La Punta, si preparano alle operazioni per trasferire le reti, perfezionate dai tonnaroti, nelle acque dell’Isola Piana, da sempre teatro delle mattanze carlofortine. «In questi giorni metteremo in acqua le barche – conferma Giuliano Greco, della Piam Carloforte Tonnare – poi la prossima settimana inizieremo con la calata delle reti e la sistemazione in mare dell’edificio della tonnara». Un passaggio fondamentale nella stagione di pesca, affidato alla sapienza dei tonnarotti e del rais che seguono riti senza tempo. Prima della calata, come vuole la tradizione degli uomini di mare, le reti saranno benedette dal parroco con una preghiera collettiva molto sentita che unisce tutti gli uomini dell’equipaggio. Il passaggio del tonno rosso davanti alle coste sud - occidentali sta per ripetersi e, come succede da secoli, le ciurme delle due tonnare operative nel Sulcis Iglesiente si faranno trovare pronte: la storia e il saper fare marinaro si trasformano in attività produttiva.

Le quote

Quest’anno le due società di pesca potranno contare su un incremento delle quote di tonno, così come stabilito nel decreto del Ministero dell’Agricoltura e della Pesca: 201 tonnellate per le Tonnare Sulcitane di Portoscuso, 275 per la Piam Carloforte Tonnare. Due realtà consolidate che espongono i loro prodotti nelle vetrine internazionali più prestigiose. Le due società del Sulcis parteciperanno, ciascuna con un proprio spazio e i propri prodotti, dal 21 al 23 aprile al Seafood Expo Global di Barcellona, fiera di punta dei prodotti ittici a livello mondiale: il tonno pescato nelle acque del Sulcis Iglesiente sarà presente tra i prodotti di eccellenza, pronto a raggiungere i palati più esigenti.

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