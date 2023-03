Tutto pronto per la Settimana Santa 

I drappi rossi rivestono i lampioni del centro storico seguendo l’itinerario che le confraternite percorreranno, insieme ai fedeli, nelle processioni della Settimana Santa. Pronta anche l’immagine simbolo dei riti pasquali: è il “Cristo con la Corona” di Nicolas Giovanni Marras, classe 2A del Liceo Artistico “F. Costantino”, scelto per rappresentare la manifestazione religiosa che ogni anno richiama in città migliaia di visitatori. Ieri mattina la presentazione del programma, con il sindaco Mario Conoci, l’assessore al Turismo Alessandro Cocco, la vice sindaca Giovanna Caria e il vice presidente della Fondazione Alghero Pier Paolo Carta. C’erano pure i rappresentanti della Diocesi Alghero-Bosa, con don Giampiero Piras, governatore della Confraternita della Misericordia e il dirigente scolastico Mario Peretto.

«Alghero si prepara a vivere uno dei momenti più identitari e intimi della sua tradizione, col calore della sua gente», ha detto il sindaco. Ma sarà una occasione di rilancio per tutto il settore turistico, anche se saranno prevalentemente gli alberghi ad attendere i visitatori che arriveranno per lo più dal Cagliaritano.

La manifestazione attira tanti turisti incuriositi dalla rappresentazione del dramma del Cristo che, in riviera, viene riproposta immutata da cinque secoli. Il clou Venerdì Santo, per il rito del Discendimento – il Desclavament. Sarà trasmesso sul maxischermo all'esterno della cattedrale di Santa Maria. Migliaia di fiaccole rosse in coda al feretro del Cristo sfileranno per le vie del centro storico, con i Jermans Blancs della Confrarìa del Gonfalò (la confraternita algherese della Misericordia) e i fratelli catalani che faranno da apripista.

A rendere ancora più toccanti i vari momenti della celebrazione religiosa ci penserà la banda musicale Dalerci.