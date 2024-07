Tutto pronto per la seconda gara a Saint Vincent 

Inviato

Chatillon . Corsa, tanta corsa, e massima intensità in campo. Il Cagliari non cambia registro e Nicola – come da programma – aumenta i carichi quando la terza gara amichevole della stagione sta arrivando. Dopo la Primavera e il Como, ecco il Catanzaro, domani alle 19 questa volta a Saint Vincent, dopo la prima uscita a Chatillon. Una delegazione del club ha effettuato un sopralluogo sabato scorso nell’impianto che ospiterà la partita, soprattutto per verificare le condizioni del manto erboso. Se quello del “Brunod” – secondo le indicazioni degli specialisti cagliaritani – si è presentato in perfetto stato, quello di Saint Vincent è stato giudicato pronto ma non all’altezza delle aspettative. Tuttavia, domani si gioca e ci sarà anche il presidente Tommaso Giulini, tornato ieri al Grand Hotel Billia e poi al campo per stare vicino alla squadra, con lui l’amministratore delegato Carlo Catte, figura storica del club.

Giulini e Catte in serata hanno tenuto un vertice con il ds Bonato sul mercato: nei giorni scorsi, era stato proprio il presidente a sottolineare l’esigenza di uno o due innesti. Circostanza confermata dal ds nel saluto con i giornalisti sardi presenti in ritiro.

