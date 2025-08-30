VaiOnline
Santa Giusta
31 agosto 2025 alle 01:03

Tutto pronto per la regata dei fassonis 

Occhi puntati sulla laguna. Oggi a Santa Giusta è il giorno della regata dei fassonis, la suggestiva competizione in acqua sulle imbarcazioni di giunco, organizzata dall’associazione "Is Fassoneris" e la Pro Loco. Si parte alle 9.30 con la sfilata dei regatanti dalla piazza del Municipio, accompagnata dai figuranti in abiti tradizionali e l’organetto di Filippo Cominu. Alle 10.30 l’inizio della competizione con la gara a remi, poi quella a cantoi: i partecipanti dovranno dimostrare forza ed equilibrio restando in piedi sulla barca con in mano un bastone formato da tre canne fasciate assieme. Si sfideranno Marco Pili, Antonello Pili, Antonio Putzu, Francesco Camedda, Matteo Pili, Filippo Cadoni, Fabio Statzu, Gabriel Meli, Marco Demuro, Lorenzo Putzu, Ignazio Piras e Simone Figus. Seguirà la degustazione di anguille e muggini arrosto, si torna in piazza alle 20 con la sagra gratuita dei muggini arrosto e lo spettacolo musicale “palazzo d’Inverno”. Ieri si sono esibiti i più giovani sopra i cius, le antiche imbarcazioni dei pescatori. ( s.p. )

