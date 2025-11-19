Tutto pronto per la rassegna di S’antunna 

È inserita nel cartellone dei grandi eventi della Regione la rassegna di “S’antunna”, da domani pomeriggio fino a domenica al centro polifunzionale di Sertinu, a Macomer. Al centro la regina dei funghi, sua maestà “S’antunna”. La XXVII edizione propone anche la quarta mostra regionale micologica. Organizza l’associazione Maart, in collaborazione con la cooperativa Esedra, la Pro Loco e col patrocinio del Comune. Verrà inaugurata domani alle 19, con la presenza dell’assessore regionale Mariaelena Motzo, del sindaco Riccardo Uda e dell’assessora Fabiana Cugusi, del coro “Città di Macomer”, del presidente dell’associazione Maart, Marco Benevole, e della presidente della Pro Loco, Teresa Sulis. In vetrina una ricca esposizione di specie provenienti da tutta l’Isola, realizzata da un team scientifico costituito da micologi provenienti dalla Sardegna e da oltremare, impegnati sia nella raccolta che nell’identificazione e classificazione delle specie esposte (previste oltre 300). Previsti incontri e conferenze che illustrano il regno dei funghi ad appassionati e curiosi, degustazioni e un convegno sulla proposta di legge regionale sulla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei e la tutela e conservazione degli habitat di crescita. (f. o.)

