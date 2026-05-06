Tutto pronto per la quarta tappa della festa dei Comuni montani 

È tutto pronto a Nuxis per la prossima tappa dell'evento “Sboccia un fiore nel Sulcis”, che si terrà domenica. La piazza “Franco Murru” ospiterà la quarta tappa del progetto di valorizzazione territoriale dell'Unione dei Comuni del Sulcis (finanziato dalla Regione), che mette in rete Santadi, Tratalias, Villaperuccio, Nuxis e Perdaxius (23 maggio).

Dopo i saluti istituzionali previsti alle 10, è in programma l'apertura degli stand (ingresso gratuito) con artigiani, hobbisti e produttori locali. Ci sarà anche musica itinerante con l'organetto di Stefano Caredda e, tra le dimostrazioni, la lavorazione della pasta tradizionale a cura delle massaie e della Pro Loco, la trasformazione del latte, la lavorazione dei cestini e la pittura su stoffa.

È prevista la visita guidata ai murales, mentre nel pomeriggio, alle 15, ci sarà un laboratorio di launeddas per bambini, a cura dell'associazione genitori Nuxis e, dalle 16, la musica sarà protagonista con il concerto di Claudia Aru.

Inoltre, dalle 10.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 18, sono in programma le visite guidate nel sito Sa Marchesa, visita al museo e alla grotta di Acquacadda, a cura del locale Speleo Club (info point di fronte alla piazza Franco Murru).

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