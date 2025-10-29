Tutto pronto per la nuova stagione teatrale 

A Macomer al via la stagione di prosa, musica, danza e circo contemporaneo, che parte il 22 novembre e termina il 15 maggio, con 12 appuntamenti che vede il teatro Costantino al centro delle manifestazioni, organizzate dal Cedac, con la direzione artistica di Valeria Ciabattoni e col patrocinio di Comune, ministero e Regione. «Uno sforzo notevole del Comune, ma soprattutto del Cedac - dice il sindaco Riccardo Uda - che ha permesso di superare le tante difficoltà e consentire una qualità sempre in crescendo, che si ripete ormai da 37 anni». Valeria Ciabattoni, che cura la direzione artistica, aggiunge: «Siamo contentissimi di essere anche in questa stagione a Macomer. Abbiamo lavorato per raggiungere il risultato migliore, cercando di accontentare anche il pubblico giovane». Rita Atzori, delegata dell’amministrazione comunale: «Lo scorso anno abbiamo avuto avuto un ottimo successo di pubblico. Quest'anno gli spettacoli vanno incontro ai tempi nuovi». Si parte il 22 novembre con “D.E.O ex Macchina”, con Antonio Cornacchione. Concluseione il 15 maggio con “Le nostre donne”, con Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri. Si alterneranno diversi spettacoli con attrici e attori che hanno fatto la storia del teatro italiano. (f. o.)

