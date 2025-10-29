VaiOnline
Macomer.
30 ottobre 2025 alle 00:15

Tutto pronto per la nuova stagione teatrale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Macomer al via la stagione di prosa, musica, danza e circo contemporaneo, che parte il 22 novembre e termina il 15 maggio, con 12 appuntamenti che vede il teatro Costantino al centro delle manifestazioni, organizzate dal Cedac, con la direzione artistica di Valeria Ciabattoni e col patrocinio di Comune, ministero e Regione. «Uno sforzo notevole del Comune, ma soprattutto del Cedac - dice il sindaco Riccardo Uda - che ha permesso di superare le tante difficoltà e consentire una qualità sempre in crescendo, che si ripete ormai da 37 anni». Valeria Ciabattoni, che cura la direzione artistica, aggiunge: «Siamo contentissimi di essere anche in questa stagione a Macomer. Abbiamo lavorato per raggiungere il risultato migliore, cercando di accontentare anche il pubblico giovane». Rita Atzori, delegata dell’amministrazione comunale: «Lo scorso anno abbiamo avuto avuto un ottimo successo di pubblico. Quest'anno gli spettacoli vanno incontro ai tempi nuovi». Si parte il 22 novembre con “D.E.O ex Macchina”, con Antonio Cornacchione. Concluseione il 15 maggio con “Le nostre donne”, con Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri. Si alterneranno diversi spettacoli con attrici e attori che hanno fatto la storia del teatro italiano. (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La grande sete

Il Cuga è una distesa di fango,  nel nord razionamenti e disagi

Il sindaco di Bonorva: «Non possiamo usare le nostre sorgenti» 
Mariangela Pala
La grande sete

Invasi a secco nel Basso Sulcis: «Se non piove restrizioni inevitabili»

La diga di Monte Pranu che alimenta i campi è ai minimi storici 
Fabio Murru Stefania Piredda
Cronaca

«Abbiate cura delle vostre vite»

Appello dall’altare al funerale di Omar Masia, con i genitori l’amico che guidava 
Andrea Busia
La protesta.

«Il Sardinian Link? Troppi dubbi»

Joseph Pintus
L’evento

Halloween nel cuore dei sardi: feste ovunque

Mai così ricca domani l’offerta di cene e serate a tema. Impennata nella vendita di caramelle 
Luigi Almiento
Lo scontro

La Corte dei conti: «No al Ponte». È polemica

I giudici non concedono il nulla osta al progetto nello Stretto di Messina 