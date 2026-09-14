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15 settembre 2026 alle 00:12

Tutto pronto per la Notte bianca 

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La Notte bianca del 18 settembre tra shopping, musica, sport, cultura e scienza in centro. Sono 60 le adesioni: 42 attività produttive, 7 band e dj, associazioni sportive tra basket, atletica, pallavolo e danza, e musei aperti sino alle 22. Il percorso si articolerà tra via Lamarmora e corso Garibaldi fino a piazza Asproni. Spettacoli per i più piccoli; alle 21, ai Giardini, “Kairos. Il viaggio dell’anima” del Circus Maccus. «La Notte bianca è il frutto di una grande collaborazione e di un lavoro di squadra», dice il sindaco Emiliano Fenu. Ognuno darà il contributo: Coldiretti con 6 stand di prodotti tipici, il Centro commerciale naturale con aperture e iniziative musicali lungo il Corso (oltre a donare la grafica della manifestazione), le associazioni di categoria, i musei con aperture straordinarie, visite guidate e attività come Spazio Ilisso che proporrà un fine settimana all’insegna del benessere. «Potrebbe diventare un appuntamento fisso per salutare la stagione estiva e accogliere quella autunnale», dice l’assessore Pino Mercuri. La vicesindaca Natascia Demurtas parla dei tornei in via Lamarmora, piazza Vittorio Emanuele e davanti al sagrato delle Grazie, l’assessora Mariangela Crabolu dell’unione tra Notte bianca e quella dei ricercatori il 25 settembre. (g. pit.)

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