Tutto pronto per la mega rotonda 

In Comune hanno non solo il nome, ma anche i ritardi (chi più, chi meno) e pure la carenza di risorse. Ad assimilare le due circonvallazioni Ovest, quella municipale e quella provinciale, però, adesso c’è anche qualche significativo passo avanti: l’Amministrazione civica è pronta a dare il via alla realizzazione della mega-rotonda ai piedi del ponte Tirso, mentre gli uffici di via Carboni hanno finalmente ripreso in mano il progetto appaltato nel 2013 e mai concluso per inadempimenti contrattuali.

Espropri conclusi

Il cantiere comunale, che nell’arco di 120 giorni dovrebbe consegnare alla città una rotatoria del diametro di 55 metri, aprirà i battenti prima della fine dell’anno. La dirigente del settore Lavori pubblici, Sara Angius, ha disposto «l’occupazione anticipata delle aree interessate dalla procedura espropriativa». A partire da giovedì i tecnici procederanno con l’acquisizione delle aree: in tutto poco più di quindici ettari di terreno divisi in piccoli particelle.

La mega rotonda

L’infrastruttura da un milione 715mila euro consentirà di snellire notevolmente il traffico all’ingresso Nord, permettendo anche a chi arriva dalla Provinciale 93 di immettersi in città evitando di passare all’interno del centro commerciale Porta Nuova. Per parlare di rivoluzione del traffico vera e propria, però, bisognerà attendere ancora: restano da completare il tratto che da viale Repubblica conduce a via Campanelli e da qui fino a via Sebastiano Mele. «Al momento non abbiamo le risorse - fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete - abbiamo inoltrato alla Regione due distinte richieste di finanziamento».

Lavori della Provincia

Sul fronte Provincia qualcosa si muove a due anni di distanza dalla rescissione del contratto con le ditte che si erano aggiudicate il primo dei due lotti da 10 milioni di euro ciascuno. «I lavori del primo stralcio erano stati appaltati intorno al 2014 ed era stata realizzata una parte del tracciato che da Pesaria conduce alla rotonda del ponte di Brabau», spiega l’amministratore straordinario, Battista Ghisu. Poi l’intervento si era interrotto. «In cassa sono rimasti 3 milioni 300mila euro - va avanti Ghisu - Ora il settore Viabilità ha dato mandato agli uffici per revisionare il progetto, anche alla luce della revisione dei prezzi».

In teoria il cantiere dovrebbe arrivare fino alla nuova rotonda del centro commerciale, ma è molto probabile che a questo punto i fondi non siano più sufficienti. Discorso a parte per il secondo lotto. «In questo caso l’intervento è scoperto - conferma l’amministratore - ho chiesto al dirigente del settore di rivedere il progetto originario che collega la strada Provinciale 54 (il ponte Tirso) fino alla Provinciale 97, verso la zona industriale». Un’opera strategica, secondo Ghisu, che dovrebbe integrarsi con un altro intervento da rispolverare: «La piastra logistica mediterranea, per collegare la strada Provinciale 97 alla Statale 131, evitando l’incrocio di Santa Giusta».

