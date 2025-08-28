Tutto pronto per la grande festa del Santissimo Salvatore 

Dopo le celebrazioni per San Lussorio, Selargius si prepara ai festeggiamenti per il Santissimo Salvatore da mercoledì e fino a lunedì 8 settembre. Si comincia mercoledì con il triduo di preparazione alla festa con la consegna della fascia del Santissimo Salvatore al presidente del Comitato. Alle 19 la Santa messa celebrata da don Luigino Brolese rettore del santuario della Madonna della Guardia a Tortona. Sabato 6 settembre alle 18,45 ci sarà la santa messa celebrata dall’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi seguita dalla processione con il simulacro. La festa prosegue domenica 7 e lunedì 8 con le celebrazioni religiose. Ricco anche il programma di iniziative civili. Mercoledì alle 21 in teatro il debutto è con lo spettacolo “Incanto” della compagnia dei Giullari dell’Incanto. Il giorno dopo nel sagrato della chiesa balli folkloristici a cura dell’associazione Fedora. Stessa location venerdì 5 per la gara poetica con gli improvvisatori. Ancora sabato 6 in piazza lo spettacolo musicale con Millennium e il dj Paps mentre domenica 7 sempre in piazza arriva Ziu Pibioni spettacolo di cabaret con Marco Piccu. Ancora lunedì 8 “La musica che cura” della compagnia Figli di Thaila seguito dallo spettacolo pirotecnico. La festa avrà un appendice a novembre con spettacolo e gara poetica. (g. da.)

