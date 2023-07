Tutto pronto per la gara ciclistica 

Tutto pronto per il ritorno in città del campionato regionale della Montagna Monte Ortobene, competizione ciclistica organizzata dall’associazione Pedale nuorese, guidata da Alessandro Dadea, con il patrocinio del Comune.

La corsa è valida per l’assegnazione del titolo regionale nelle categorie dalla Elite alla Master, maschili e femminili. La gara si snoderà lungo un percorso impegnativo che parte da Jacu Piu e si conclude in cima al monte Ortobene, con un dislivello di 1500 metri e pendenze della salita che arrivano al 12 per cento. Alle 8 il ritrovo dei partecipanti nei “Giardini di Nicola”. Alle 9.30, la carovana si sposterà in viale Ciusa dove verrà osservato un minuto di silenzio in ricordo di Pierpaolo Bandinu, poi sulla statale 129 fino alla provinciale 51, da dove partirà ufficialmente la competizione in direzione Jacu Piu, Marreri, Isalle, Janna ‘e Birrola, Sa Mendula, Oliena, Caparedda, viale Ciusa, La Solitudine e monte Ortobene. In totale 48 chilometri, arrivano a 57 con i trasferimenti non competitivi. «Sarà una grande giornata di ciclismo - dice l’assessore Fabrizio Beccu -, merito del Pedale nuorese che da 30 anni è impegnato nella promozione di questo splendido sport ed è riuscito a riportare una delle competizioni più importanti». Ordinanza vieta il transito delle auto lungo il percorso.

