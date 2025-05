Tutto pronto per la festa di Sant’Ignazio 

La musica, con il pop melodico italiano dei redivivi “Collage”, le tante attività per i più giovani, la sagra del pesce e l’attesa processione con il simulacro del santo: è il programma della festa co-patronale di Sant’Ignazio da Laconi organizzata dall’omonimo comitato e dalla parrocchia ed in programma da venerdì a domenica nell’omonima piazza.

È tutto dedicato ai più giovani il venerdì con alle 15 i laboratori d’animazione del progetto “Three open space activities” dell’associazione Scarzella, alle 17 le animazioni di Maria Deiana ed a seguire la “Cena per bambini e bambine” e “La storia di Domusnovas” narrata da Luigi Pusceddu. Il sabato propone alle 21.30 il concerto dei Collage.

Domenica spazio dalle 13 alla Sagra del pesce organizzata dalla Polisportiva Sud Ovest (informazioni al 347.9229233) poi dopo la messa delle 18 ci sarà il via alla processione accompagnata da gioghi di buoi, gruppi folk, cavalieri, banda musicale Mascagni, organettisti e launeddas. A seguire cascata pirotecnica, benedizione e distribuzione del pane ed estrazioni dei premi della lotteria abbinata alla festa. «Sarebbe bello vedere le vie del percorso della processione colorate con il bianco e il giallo, i colori del santo»: è l’auspicio della sindaca Isangela Mascia. Non a caso verrà anche premiata in un concorso la via meglio addobbata.

RIPRODUZIONE RISERVATA