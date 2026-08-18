Tutto pronto per il Redentore 

Tra devozione popolare, tradizione e cultura Nuoro è pronta per la 126ª festa del Redentore di domenica. Percorso nuovo rispetto a quello degli ultimi anni, più lungo e senza pause: i circa 50 gruppi si esibiranno nel festival del folclore, alle 18, in piazza Vittorio Emanuele. Alle 10 l’attesa sfilata che stavolta sarà un corteo ispirato a una processione. L’amministrazione comunale vuole valorizzare la dimensione religiosa anche tramite una rinnovata collaborazione con la Curia. «Il Redentore è molto più di una manifestazione del calendario estivo – dice il sindaco Emiliano Fenu –. È fede, cultura, tradizione e memoria collettiva. È il momento nel quale Nuoro racconta sé stessa e si apre alla Sardegna e a chi arriva da fuori. Il nostro compito è custodire questa tradizione, farla crescere e consegnarla alle nuove generazioni con la stessa forza e autenticità con cui l’abbiamo ricevuta».

Il percorso

Il tragitto attraverserà luoghi simbolo della città: piazza Santa Maria della Neve, via Tola, piazza San Giovanni, via Roma, piazza Italia, via Dante, via Deffenu, via Ciusa Romagna, via Lamarmora, corso Garibaldi e via Monsignor Bua. «Abbiamo voluto che il nuovo percorso fosse un modo per far vivere la festa alla città – spiega Natascia Demurtas, vice sindaca e assessora alla Cultura –. Il progetto sviluppato in collaborazione con il direttore artistico Ottavio Nieddu valorizza il rapporto tra la manifestazione, i suoi protagonisti e gli spazi urbani. Vogliamo una festa realmente inclusiva, con aree dedicate alle persone con disabilità, perché tutti possano partecipare e vivere pienamente i momenti più importanti». Tra le novità il percorso di cavalieri e amazzoni, che partirà da piazza Italia, a breve distanza dai gruppi. «Abbiamo scelto di fare un cammino all’insegna della solennità – spiega Nieddu –. Il percorso è pensato per restituire alla manifestazione tutta la sua forza, il valore simbolico e il suo legame con la città».

Lavoro di un anno

Dietro la settimana del Redentore c’è una macchina organizzativa operativa tutto l’anno. «Un lavoro che dura undici mesi e si consuma nell’arco di una settimana di festeggiamenti – dice la dirigente comunale Maria Dettori –. In pochi giorni si concentra il risultato di mesi di programmazione, coordinamento e lavoro». Un impegno reso possibile anche grazie al contributo di Regione (assessorato del Turismo), Fondazione di Sardegna e Despar, partner della manifestazione. Tra le novità il Food point con 32 stand. «Nasce da un autentico lavoro di squadra – sottolinea Pino Mercuri, assessore alle Attività produttive –. Vogliamo offrire uno spazio qualificato per presentare il meglio delle produzioni locali». Sabato, ore 18, la sfilata delle maschere tradizionali. (m. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA