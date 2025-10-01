Tutto pronto per il palio e il convegno  

La storica manifestazione Zenias de Atonzu, nel paese dove si corre la famosa Ardia, sarà arricchita da due eventi dedicati al cavallo, grande protagonista della tradizione. Venerdì 10, alle 18 in piazza San Giovanni Battista, si terrà il convegno “Sedilo-Siena, Siena -Sedilo: il cavallo e la monta a pelo fra passato e presente”, un'occasione di confronto tra due culture equestri che condividono passione e storia. Le relazioni saranno curate da esperti delle due manifestazioni. Domenica 12, invece, spazio alla competizione con il Palio del Guilcier, riservato ai cavalli anglo-arabi sardi montati a pelo. L'appuntamento è alle 10 al Centro ippico, con ingresso gratuito e un montepremi di 6mila euro destinato a fantini e allevatori. L'organizzazione è curata dall'Associazione ippica sedilese, che invita tutti gli appassionati a partecipare; per informazioni è disponibile il numero 339 4508306. Due giornate che celebrano il cavallo non solo come simbolo sportivo, ma come elemento identitario di Sedilo. ( s.c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA