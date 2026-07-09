Tutto pronto per il palio degli asinelli 

A Ollolai cresce l’attesa in vista del Palio degli asinelli, in programma domani, promosso dalla Pro Loco col sostegno della Regione. La manifestazione, giunta alla 23esima edizione, è fra gli appuntamenti più attesi dell’estate barbaricina. Propone una serie di eventi che prenderanno il via nella sede Pro Loco con la chiusura delle iscrizioni e l’estrazione delle batterie. Dalle 19, la cerimonia inaugurale in piazza Marconi e la presentazione dell’edizione numero 21 di “Su palu de sos vihinados”, con il rito della benedizione di “sos vihinados”, a cura di don Franco Pala. Nel corso della serata prevista anche la benedizione del gonfalone 2026 (destinato al rione vincitore) e la presentazione dell’inno del palio, scritto da Luca Tilocca e dal gruppo “On the road band”.

La corsa

Sabato, dalle 21, la serata in piazza Marconi, dove per l’occasione sono stati allestiti spalti che permetteranno di assistere alle fasi della competizione, nel caratteristico percorso ad anello. In contemporanea la musica con il gruppo “Dilliriana” e il corteo medievale della Sardegna con il carro “De su palu”, gli sbandieratori della Sartiglia di Oristano e del Borgo Moretta di Alba, in Piemonte. Alle 22 le batterie eliminatorie, la finale alle 23 e “Su palu de sos vihinados” alle 23.30. Alla mezzanotte premiazioni e spettacoli pirotecnici, mentre sullo sfondo spicca un ricco montepremi di 2.500 euro al primo classificato, 800 euro al secondo, 500 euro al terzo e 200 al quarto classificato.

Storia e identità

Per “Su palu de sos vihinados”, il primo classificato riceverà lo stendardo “Su palu” e un premio di 450 euro.

«La Pro Loco - spiega il presidente della Pro Loco, Alessandro Daga - è al lavoro da mesi per proporre un’edizione rinnovata ma fedele alla storia di una manifestazione ormai iconica e dal forte valore identitario e culturale. Siamo soddisfatti del percorso fatto». Sulla stessa direzione Pierpaolo Soro, presidente dell’associazione “Palio degli asinelli”: «Il Palio non è soltanto una festa spettacolare, ma anche un’occasione per riscoprire e valorizzare l’asino sardo, animale centrale nella storia e nella cultura dell’Isola».

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