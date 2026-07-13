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14 luglio 2026 alle 00:15

Tutto pronto per il festival del folclore 

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Nuoro si prepara ad accogliere colori, musiche e tradizioni provenienti da ogni parte del mondo in occasione della 23ª edizione del Festival internazionale del folklore, in programma giovedì. La manifestazione, organizzata dall’associazione “Gli amici del folklore”, con il patrocinio di Comune, Regione, Provincia e della Fondazione di Sardegna, ospita delegazioni provenienti da Ucraina, Messico, Isola di Pasqua e Colombia, offrendo al pubblico uno spettacolo ricco di danze, costumi tradizionali e musiche popolari. Il festival prenderà il via alle 20 con la sfilata che partirà dalla stazione e attraverserà via Lamarmora, corso Garibaldi sino a piazza Vittorio Emanuele, dove alle 21 si terrà l’esibizione presentata da Daniela Astara. «Il festival internazionale del folklore rappresenta uno degli appuntamenti più significativi dell’estate nuorese - dice l’assessora Natascia Demurtas -. Trasforma Nuoro in un luogo di incontro, dialogo e condivisione tra culture diverse, valorizzando la nostra identità».

«Giungere alla 23ª edizione - dice Tonino Paniziutti, presidente dell’associazione “Gli amici del folklore” - è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Il festival è diventato un appuntamento atteso che unisce popoli, culture e tradizioni nel segno dell’amicizia».

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