Tutto pronto per “2Giareexpo” contro gli sprechi alimentari 

Tutela dei sapori e dei prodotti locali contro ogni spreco con un importante messaggio: accesso al cibo garantito a tutti in ogni parte del mondo. Messaggio che verrà lanciato in occasione dell’edizione 2023 di “2Giareexpo”, in programma sabato e domenica a Gonnosnò. Il tema dell’evento, organizzato da Consorzio “Due Giare” e “Nabua società benefit”, sarà “Fame zero”, con degustazioni per un numero limitato di visitatori, laboratori, musica e approfondimenti. «Nella due giorni – afferma Lino Zedda, presidente del consorzio - ci porremmo tante domande. Come possiamo dare il nostro contributo per combattere la fame nel mondo? E come le produzioni locali si possono sposare con i dettami dell’agenda per lo sviluppo sostenibile?». Il via sabato alle 16, con due laboratori su pane e pani saba, a cura delle Pro Loco di Pompu e Sini. Alle 17.30, nell’anfiteatro, la tavola rotonda sul tema del festival; a seguire Stefano Liberti, ospite della rassegna, affronterà tutti i temi legati al cibo e alla sostenibilità alimentare in un momento di confronto. Alle 20.30 degustazione a pagamento del panino “come lo fanno a Gonnosnò” e musica di Randagiu Sardu. Domenica, alle 11 l’apertura delle esposizioni nel centro di Gonnosnò. Dalle 13.30 degustazioni per i sapori di Gonnosnò, Pompu, Albagiara, Nureci, Villa Sant’Antonio, Curcuris, Sini, Baressa e Senis. Alla stessa ora lo spettacolo itinerante “Musica all’improvviso”.

