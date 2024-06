Tutto pronto a Perdasdefogu per San Pietro 

I dieci giovani componenti del comitato hanno lavorato per un anno alla realizzazione della festa in onore di San Pietro, patrono di Perdasdefogu. Tutto è pronto per dare il via alle danze.

Si parte venerdì alle 22 in via Colombo con lo spettacolo comico “Signora Agnese”, a seguire musica e balli con la fisarmonica di Salvatore Floris.

Sabato alle 7.30 e alle 9.15 si terranno le messe nella chiesa dedicata a San Pietro. Alle 10.30 il simulacro del Santo verrà portato in processione per le vie del paese accompagnato dalle consacrate, dalla confraternita e dal gruppo folk. Alle 11 la messa cantata.

Alle 16 in piazza Europa l’associazione Surprise animazione & eventi intratterrà i più piccoli con uno spettacolo di animazione. In via Colombo, alle 18.30, azione e adrenalina con lo spettacolo scenografico Stunt Show che vedrà la partecipazione degli stuntmen Hell Mike e Giampaolo Sassu. Alle 22 sempre in via Colombo si esibirà il gruppo Game Over e a mezzanotte arriverà dj Matrix. Domenica alle 22.30, in via Colombo, la compagnia teatrale Sa Brulla metterà in scena la commedia in lingua sarda: Sa domu ‘e babbai. Chiusura della serata in musica con Salvatore Floris. Colpo di coda dei festeggiamenti lunedì 1 luglio, in via Colombo alle 18, con l’estrazione dei biglietti della lotteria.