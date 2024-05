Tutto (o quasi) in soli 90’ «L’Arbus sarà pronto» 

Arbus. Tutto o quasi nei prossimi 90’. L’Arbus ci crede: la Gialeto, in agguato, merita rispetto ma non fa paura. Lo spareggio è solo il primo step per arrivare ai playout con i cugini del Guspini. I tre punti ottenuti nell’ultima di campionato contro il Selargius hanno avuto il potere di rivitalizzare le speranze salvezza quasi irrimediabilmente frantumate dopo la mezza débâcle interna di nove giorni fa con il Gonnosfanadiga.

Chi non ha mai perso fiducia è la tifoseria granata, critica ma proverbialmente passionale, che nel bene e nel male è stata vicina alla squadra, al giovane presidente Luca Garau e, naturalmente, all’allenatore Nicola Agus, cui spetta il compito di gestire nel modo migliore i titoli di coda di un campionato pieno di insidie, equilibratissimo e con una quota salvezza inusuale. «Con tutto il nostro entusiasmo e nel rispetto di un avversario ostico come la Gialeto», dichiara l’allenatore, «siamo pronti a giocare tutte le nostre carte per centrare la salvezza, obiettivo minimo della società che, credo, i ragazzi e tutto il meraviglioso ambiente granata meritino. In qualche occasione abbiamo peccato d’ingenuità, in altre la fortuna non ci è stata amica. Sarà fondamentale avere maggiori lucidità, cinismo e attenzione». Per lo spareggio con la Gialeto mister Agus potrà schierare la formazione migliore eccezion fatta per Stechina e il capitano Michele Spina, ancora alle prese con fastidiosi infortuni.

RIPRODUZIONE RISERVATA