tutto meraviglioso, tranne l’epilogo 

Parigi. Una partita da leggenda, che però per Jannik Sinner ha avuto l'esito più amaro. Nella finale del Roland Garros, il numero 1 al mondo è stato costretto alla resa da Carlos Alcaraz dopo cinque set e cinque ore e mezza di gioco, in un match che entra nel storia del tennis non solo per la sua durata - è stata la più lunga di sempre a Parigi - ma anche l'intensità e la qualità del gioco espresso dai due campioni.

Super tie-break

Lo spagnolo, vincitore lo scorso anno e al momento il miglior giocatore sulla terra battuta, ha avuto la meglio al super tie break del quinto. L'unico finale possibile per decidere chi avrebbe dovuto alzare il trofeo dopo una partita nel segno del quasi totale equilibrio (4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6). Poi lo spagnolo si è imposto 10-2, mettendo insieme tutti i suoi colpi migliori per vincere il quinto titolo slam della sua carriera, a soli 22 anni. È il terzo più giovane a riuscirci, dopo Bjorn Borg e Rafael Nadal. Sinner è arrivato a un passo da conquistare il quarto, e sarebbe stato il terzo consecutivo dopo l'Us Open 2024 e l'Australian Open 2025, ma non è riuscito a convertire i tre match point che si era conquistato nel quarto set e poi a chiudere la partita nel game successivo col servizio a disposizione. Un altro giocatore si sarebbe arreso, ma non l'altoatesino, che sotto gli occhi della madre Siglinde ha tenuto duro, resistendo anche alla pressione di un pubblico che sosteneva a gran voce il suo rivale - e non sono mancati anche fischi e urla contro l'italiano -, pur applaudendo tutti i suoi colpi migliori.

L’illusione

Sinner ha fatto di tutto per spezzare la striscia vincente di Alcaraz nei suoi confronti, arrivata ora a cinque successi di fila. È stato l'azzurro a portarsi a casa il primo set, dopo aver recuperato immediatamente un break messo a segno dello spagnolo nel quinto game. Sul 5-4 per Sinner, Alcaraz ha chiesto l'intervento del medico per un fastidio all'occhio destro, superato con l'applicazione di un po' di collirio, ma al rientro in campo il n.2 al mondo ha perso il suo turno di battuta con tre errori di fila, cedendo la prima partita. Sinner ha continuato a spingere nel secondo parziale, portandosi avanti 3-0 e poi fino al 5-2. Lo spagnolo ha però reagito con veemenza e si è andati al tie break, quasi dominato dall'azzurro che si è messo presto al sicuro con due minibreak consecutivi prima di imporsi 7-4.

La rincorsa

Avanti due set a zero, Sinner ha fatto subito il break ma Alcaraz, che era sull'orlo della disfatta, ma questi ha alzato il livello del suo gioco, costringendo l'italiano a cedere per tre volte la battuta anche a causa di una scarsa efficacia delle prime palle di servizio. Il quarto set ha portato i due rivali a superare le tre ore di gioco, ma l'intensità non è mai calata. Sinner ha avuto la sua occasione al nono game, quando sul 5-3 ha avuto a disposizione tre match point sul 40-0, tutti annullati da Alcaraz, che si è portato sul 5-4 e poi, ancora con le spalle al muro, ha aumentato la pressione fino a guadagnarsi il tie break, conquistando ben 13 punti consecutivi. Sinner ha perso un po' di smalto e fiducia, mettendo insieme solo tre punti in tutto. Nel quinto set, Sinner ha recuperato un break di svantaggio sul 3-5, arrivando ancora più volte a due punti dal match sul 6-5. Alcaraz però ha tenuto per guadagnarsi il decisivo super tie-break. Un finale che tutta l'Italia e i tantissimi tifosi di Sinner non avrebbero voluto vedere, ma tra i due è stata solo una tappa della rivalità che li vedrà protagonisti negli anni a venire, promettendo di regalare di nuovo tanta bellezza.

