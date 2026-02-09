VaiOnline
10 febbraio 2026 alle 00:47

Tutto Mendelssohn Per Bomsori applausi a Cagliari   

Due serate nel segno del romanticismo con il fascino della musica di Mendelssohn. Per il terzo appuntamento con la concertistica il Teatro Lirico di Cagliari ha proposto un raffinato programma in un incontro tra la magia del “Sogno” shakespeariano e le note evocative della terza Sinfonia che incorniciano il celebre e virtuosistico Concerto in mi minore. Una bella prova dell’orchestra, protagonista in tutte le sue sezioni, sotto la guida del maestro Christopher Franklin, che mette in risalto l'eleganza stilistica e la ricchezza espressiva delle tre partiture firmate dal grande compositore.

Nel Concerto per violino e orchestra op. 64, spicca il talento della violinista coreana Bomsori Kim, in arte Bomsori, al debutto a Cagliari, tra passaggi vertiginosi e vibranti accenti, cui le calde sonorità dello strumento - il violino Guarneri del Gesù ex Moller del 1725 - conferiscono un carattere e una forza riconoscibili nel dialogo con l'ensemble e specialmente nei virtuosistici assoli.

La trascinante performance dell’artista ha riscosso grande successo, con lunghi applausi, cui sono seguiti, a grande richiesta da parte del pubblico, due bis: Schön Rosmarin - Miniature Viennese March di Fritz Kreisler e il Capriccio Polacco di Grażyna Bacewicz.

