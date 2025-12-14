Tutto lo sport sardo insieme a Luca Neri 

Domenica la quattordicesima puntata del “Tg Videolina Sport”. Con Luca Neri e i suoi ospiti, dalle 21, un'ora e mezzo di approfondimento su tutto ciò che succede sui campi e nei palazzetti della Sardegna. In primo piano il Cagliari, con la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta, e il basket: la Dinamo a Tortona ma soprattutto il derby del sabato, in B interregionale, tra Sennori e Esperia. Sarà una prima volta storica per la pallacanestro sarda. Ospiti della puntata Roberto Carta e Fabrizio Cresci.